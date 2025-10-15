El día después del atentado: así quedaron los edificios, comercios y calles del norte de Guayaquil

Tras la explosión de un coche bomba este martes a las 18:30, la emblemática Avenida José Joaquín Orrantía, principal arteria del norte de Guayaquil, amaneció este miércoles con el aspecto de una zona de guerra.

El devastador panorama mostraba edificios icónicos con sus fachadas destrozadas. El 100 Business Plaza amaneció con sus ventanas pulverizadas, con cristales esparcidos por la acera. Los edificios Nobis y el Mall del Sol también registraron daños en los vidrios de sus oficinas y locales.

El ataque no solo quebró el cristal de las estructuras, sino también la sensación de seguridad en uno de los puntos de intenso comercio de la ciudad.

Por ejemplo, Jesús Jiménez y sus compañeros de trabajo que laboran en una notaría salieron apurados a laborar desde sus casas, por el temor a nuevos atentados.

Mientras tanto, otros aguardaban desesperados, ingresar al edificio más afectado para retirar computadoras y servidores y así reanudar operaciones desde casa.

Al sitio arribó personal de la Empresa Pública Segura EP y de Gestión de Riesgos del cabildo que continúan evaluando los daños y verificando el estado de los inmuebles y demás infraestructura.

En los hoteles cercanos a la zona del ataque se interrumpieron congresos que estaban previstos para este día, y en el que se esperaba la asistencia de representantes de agencias de turismo de otros países. La explosión también generó daños en techos, que estaban siendo cambiados de forma inmediata por trabajadores.

El centro comercial Mall del Sol suspendió sus actividades e informaron que la medida se mantendrá hasta que las autoridades crean pertinente.

De igual forma, continúa la restricción vehicular en los alrededores del centro comercial, y en las intersecciones de la Joaquín Orrantia con las avenidas Juan Tanca Marengo, de las Américas y Francisco de Orellana, donde se centran las investigaciones policiales y de los representantes de los inmuebles con daños.

Así mismo hay un intenso tráfico vehicular por los alrededores de esta zona debido al cierre de varias vías.