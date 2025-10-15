Mall del Sol reabrirá este jueves tras explosión de camioneta

El centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, reabrirá sus puertas este jueves 16 de octubre, tras permanecer cerrado durante la jornada del miércoles por las investigaciones relacionadas con la explosión de una camioneta frente a sus instalaciones, hecho que las autoridades han calificado como un atentado terrorista.

En un comunicado, la administración informó que las actividades se retomarán a partir de las 10:00 y se extenderán hasta las 21:00 para los locales comerciales, mientras que el patio de comidas y la zona gastronómica Portela atenderán hasta las 22:00.

El centro comercial añadió que se reforzarán los protocolos de seguridad y medidas preventivas con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los visitantes y colaboradores.

El Mall del Sol detalló que, si la avenida José Joaquín Orrantia continúa cerrada este jueves, los accesos por otras calles estarán habilitados.

La noche del lunes, una camioneta estalló afuera del edificio 100 Business Plaza, dejando 1 muerto, 28 heridos y daños materiales en estructuras y vehículos. La Policía Nacional encontró otras cuatro cargas explosivas en la zona que no detonaron. El Ejecutivo apuntó que detrás de este atentado está la organización criminal Los Lobos.

