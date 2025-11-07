Seguridad
07 nov 2025 , 15:08

Más de 29 años de cárcel para un hombre que violó a un niño de 10 años en Pasaje, El Oro

El agresor era vecino de la víctima.

   
  • Más de 29 años de cárcel para un hombre que violó a un niño de 10 años en Pasaje, El Oro
    Imagen de archivo. ( Freepik )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

La Justicia condenó a 29 años y cuatro meses de cárcel a Ney Bolívar U. V. al considerarlo autor directo del delito de violación cometido contra un niño de 10 años en Pasaje, provincia de El Oro, informó este viernes 7 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El fallo judicial también contempla el pago de una multa de 600 salarios básicos (USD 282 000) y de USD 3 000 como reparación integral a la víctima.

Lea también: Morona Santiago: mujer es sentenciada a 29 años de cárcel por haber participado en la violación de su hijo

Además, se dispuso que el Ministerio de Salud Pública (MSP) brinde atención psicológica al pequeño.

La fiscal del caso indicó que, el 7 de noviembre de 2024, el niño salió de la escuela y su tía lo recogió como de costumbre, sin embargo, en esta ocasión le dejó una cuadra antes de su casa para que fuera a cambiarse de ropa.

En ese trayecto, el sentenciado -quien era vecino de la víctima- lo abordó, le tapó la boca y, por la fuerza, lo llevó hasta su domicilio, donde lo agredió sexualmente.

La madre del pequeño retornó a su hogar después de su jornada laboral y notó a su hijo triste. Al preguntarle qué le ocurría, el niño le contó lo sucedido. Ella dio aviso a las autoridades, que aprehendieron de inmediato al agresor.

Durante la audiencia de juzgamiento, la FGE sustentó su acusación contra Ney Bolívar U. V. con los testimonios de la madre y la tía de la víctima, así como los del médico legista y del médico del Hospital San Vicente de Paúl, quien atendió al niño y recogió la información relevante del hecho.

Revise además: La Policía Nacional rescató en Pasaje, El Oro a dos niños que habrían sido abusados por pareja de madre

También se presentaron los testimonios del agente aprehensor, los agentes investigadores de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de El Oro y las expertas que hicieron las valoraciones psicológica y de trabajo social.

La Fiscalía demostró que el agresor aprovechó la vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba solo en un lugar con poca afluencia de peatones y vehículos.

Temas
Abuso sexual
El Oro
Pasaje
Noticias
Recomendadas