Más de 29 años de cárcel para un hombre que violó a un niño de 10 años en Pasaje, El Oro

La Justicia condenó a 29 años y cuatro meses de cárcel a Ney Bolívar U. V. al considerarlo autor directo del delito de violación cometido contra un niño de 10 años en Pasaje, provincia de El Oro,