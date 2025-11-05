Seguridad
05 nov 2025 , 16:01

Morona Santiago: mujer es sentenciada a 29 años de cárcel por haber participado en la violación de su hijo

El pequeño tenía tres años. La sentenciada y su cónyuge -quien es padre del bebé- abusaron del menor como parte de un ritual recomendado por una 'bruja'.

   
    Imagen de archivo. ( Freepik )
La Justicia condenó a 29 años y cuatro meses de prisión a Martha Flovia V. por su coautoría en la violación de su hijo de tres años en Palora, provincia de Morona Santiago, informó este miércoles 5 de noviembre la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Tribunal Penal de Morona Santiago dispuso, además, que la sentenciada pague USD 2 400 para cubrir el tratamiento psicológico del menor.

Lea también: Violador serial en Morona Santiago agredió sexualmente a una adulta mayor

Durante el juicio, la Fiscalía Multicompetente de Palora informó de que la hija adolescente de la procesada había huido del hogar familiar tras sufrir abusos sexuales cometidos, supuestamente, por el conviviente de su madre.

Ante ello, Martha Flovia V. y su pareja acudieron a una mujer que decía ser 'bruja', quien les recomendó hacer un ritual con el fin de que la adolescente regresara al hogar.

El 12 de septiembre de 2024, la pareja ejecutó las acciones exigidas en el marco del ritual, que consistieron en trasladar al niño hasta el baño de la vivienda, donde "el hombre y padre del pequeño lo violentó sexualmente con la colaboración de la madre", reza el escrito de Fiscalía.

Los agresores grabaron el hecho en varios videos que enviaron a la 'bruja', quien, al no recibir el pago acordado, envió ese material a otra persona, quien lo entregó a los hermanos maternos de la víctima. Ellos presentaron la denuncia en la Fiscalía, lo que permitió iniciar la investigación.

Tras las diligencias practicadas, la Fiscalía procesó a Martha Flovia V., quien actualmente se encuentra privada de libertad, mientras el padre de la víctima -cuyo nombre no se ha revelado- está prófugo.

Durante el juicio, los hermanos del menor informaron al Tribunal de que reconocieron en los videos a su madre y a su padrastro como los responsables de los hechos, indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía también presentó los testimonios de los agentes de la Policía que practicaron las pericias de audio y video, y el reconocimiento del lugar de los hechos, así como de los peritos encargados de las valoraciones médico-legal, psicológica y de trabajo social.

Revise además: Un hombre agredió sexualmente a su hija de 11 años durante varios meses en Morona Santiago

Martha Flovia V. fue condenada con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de violación incestuosa con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, pero al haberse comprobado circunstancias agravantes, la sentencia fue incrementada en un tercio.

En la Fiscalía Multicompetente de Palora se mantiene una investigación previa contra el conviviente de la ahora sentenciada, por su presunta autoría en la violación de su hijastra adolescente.

Temas
Abuso sexual
violación
Morona Santiago
Palora
Noticias
