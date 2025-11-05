Morona Santiago: mujer es sentenciada a 29 años de cárcel por haber participado en la violación de su hijo

La Justicia condenó a 29 años y cuatro meses de prisión a Martha Flovia V. por su coautoría en la <b>violación</b> de su hijo de tres años en <b>Palora</b>, provincia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/femicidio-sobrina-prefecto-morona-santiago-KF10373797 target=_blank>Morona Santiago</a></b>, informó este miércoles 5 de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/violador-serial-morona-santiago-adulta-mayor-LH8801728 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/un-hombre-agredio-sexualmente-a-su-hija-de-11-anos-durante-varios-meses-en-morona-santiago-MJ9182952 target=_blank></a></b> <b></b>