Seguridad
03 dic 2025 , 06:00

Quito: Desarticulan grupo criminal que operaba en varios sectores comerciales

Ocho presuntos miembros de Los Choneros fueron detenidos tras intentar robar en un conocido mercado al sur de Quito.

   
Ocho presuntos miembros de la banda criminal Los Choneros fueron capturados minutos antes de perpetrar un asalto al interior de un conocido mercado del sur de Quito. La brigada anticriminal les seguía los pasos desde hace un mes y hoy esta banda fue desarticulada, así lo confirmo Jaime Ruales comandante de Policía de la zona 9.

Quote

“Estos sujetos perfilaban a sus víctimas en diferentes sectores comerciales de la capital. Además, ejercían un control sistemático a través de amenazas físicas y psicológicas a los diferentes dueños y empleados de locales comerciales, teniendo como fin, en muchas ocasiones, secuestrarlos con la finalidad de recibir réditos económicos mediante la intimidación.”

Los detenidos operaban en varios puntos de la capital. Estas ocho personas, entre ellas dos mujeres y un ciudadano extranjero que registra antecedentes, fueron identificadas como integrantes de un grupo de delincuencia organizada que operaba en varios puntos de la capital, así lo confirmo el jefe de la brigada anticriminal Santiago Lozada.

Quote

“Ellos pertenecen al GDO Los Choneros. Estamos justamente presentándolos hoy a los medios de comunicación para que, si alguna persona los reconoce por su fisonomía o por las señales particulares que tienen, pueda venir también a presentar la denuncia.”

En poder de los detenidos se encontraron cuatro armas de fuego, municiones, droga, tres motocicletas y dos autos, todos robados en la capital. Según el mando policial, estas capturas obedecen a la operación denominada “Tsunami 10”, desarrollada este martes en varios puntos del país, así lo mencionó Dorian Balladares, director nacional de la Policía Judicial.

Quote

“A nivel nacional, nosotros hemos puesto a órdenes de las autoridades a 30 ciudadanos en lo que va de estas primeras horas de transcurrido el operativo Tsunami 10.”

Los detenidos fueron llevados ante la justicia, mientras que la evidencia permanece en cadena de custodia a fin de determinar en qué eventos delictivos estarían involucrados.

