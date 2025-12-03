Quito: Desarticulan grupo criminal que operaba en varios sectores comerciales

Ocho presuntos miembros de la<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dictan-prision-preventiva-presunto-integrante-lobos-trafico-drogas-armas-AM10496969 target=_blank> banda criminal Los Choneros </a></b>fueron capturados minutos antes de perpetrar un asalto al interior de un conocido <b>mercado del sur de Quito</b>. La brigada anticriminal <b>les seguía</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/norte-quito-asesinato-estilo-sicariato-calderon-robo-auto-ME10508994 target=_blank></a></b>