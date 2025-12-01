Seguridad
01 dic 2025 , 16:58

Dictan prisión preventiva para presunto integrante de Los Lobos por tráfico de drogas y armas

Rennyer Antonio G., presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, es procesado por los delitos de tráfico de drogas y armas, tras encontrarse en su poder más de dos mil municiones, armas de fuego y drogas.

   
  • Dictan prisión preventiva para presunto integrante de Los Lobos por tráfico de drogas y armas
    Dictan prisión preventiva para presunto integrante de Los Lobos.( Redes Sociales )
Fuente:
Fiscalia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Rennyer Antonio G. B. por presunto tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia de armas y municiones, en concurso real de infracciones. Un Juez de Garantías Penales especializado en crimen organizado ordenó prisión preventiva, tras acoger el pedido fundamentado de Fiscalía.

LEA: 40 años de cárcel para sujeto que asesinó a adolescente con discapacidad intelectual en Quito

El procesado, identificado como bodeguero del grupo delictivo Los Lobos, fue detenido en un operativo policial en el sector La Esperanza, en Ibarra, luego de una alerta ciudadana. Los agentes lo sorprendieron cuando intentaba abordar una motocicleta con una funda y una maleta. Al mostrar nerviosismo e intentar ingresar al inmueble, fue neutralizado.

En sus pertenencias se halló un paquete con aparente marihuana, lo que permitió el ingreso al domicilio. Allí se encontraron más de mil fundas con cocaína, marihuana y heroína, además de fusiles, pistolas, un revólver, más de dos mil municiones, granadas y chalecos, todo ingresado bajo cadena de custodia.

LEA: Guayaquil: Ataque armado en el norte de la ciudad dejo una persona sin vida y un vehículo volcado

Fiscalía presentó los elementos de convicción que sostienen la investigación. La instrucción fiscal será de treinta días.

Temas
Prisión preventiva
Tráfico de drogas
armas
los lobos
GDO
grupos de delincuencia organizada
microtráfico de drogas
Ibarra
Noticias
Recomendadas