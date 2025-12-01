Seguridad
Guayaquil: Ataque armado en el norte de la ciudad dejo una persona sin vida y un vehículo volcado

Un ataque armado se ejecutó en contra de un hombre en el norte de Guayaquil, lo que dejó como resultado una persona sin vida y un vehículo volcado.

   
    Ataque armado en el norte de la ciudad dejo una persona sin vida y un vehículo volcado.( Redes Sociales )
Según información proporcionada por la Policía Nacional, el incidente ocurrió aproximadamente a las 9h00 de este lunes 1 de diciembre en el barrio Martha de Roldós, ubicado en el norte de Guayaquil. En este sector, un ciudadano identificado como Juan Miguel S., de 44 años, fue atacado a disparos mientras conducía un vehículo Chevrolet Aveo color plomo.

Los primeros indicios señalan que los agresores utilizaron un arma de fuego calibre 9 mm y dispararon en varias ocasiones contra el automotor en marcha.

A causa del ataque, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado a un costado de la vía. Moradores del sector alertaron de inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar para constatar la situación; sin embargo, el ciudadano ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información oficial, tras efectuar los disparos, los atacantes se acercaron al automotor y sustrajeron una maleta que se encontraba en el interior del vehículo. Luego de cometer el hecho, huyeron con rumbo desconocido.

El violento suceso quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, material que ya está siendo recopilado por los agentes de investigación para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del ataque. Las autoridades mantienen operativos en los alrededores para recabar más testimonios y posibles indicios que ayuden en el avance de las investigaciones.

