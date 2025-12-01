Seguridad
01 dic 2025 , 17:20

40 años de cárcel para sujeto que asesinó a adolescente con discapacidad intelectual en Quito

El hecho violento ocurrió en las afueras de una discoteca. El agresor utilizó un cuchillo.

   
    Imagen referencial para graficar a una persona detenida.( Pexels )
Ariel Eduardo S. O., alias Ayora, fue sentenciado a 40 años de cárcel por el asesinato de un joven, que tenía 50 % de discapacidad intelectual, en los exteriores de una discoteca en Quitumbe, sur de Quito.

El caso ocurrió en febrero de este 2025. Fiscalía demostró que el ahora sentenciado utilizó un cuchillo para herir a la víctima en 13 ocasiones: tres en la cabeza y diez distribuidas entre el cuello, tórax, abdomen, región lumbar y brazo izquierdo.

El hermano de la víctima también fue atacado por el procesado, pero sobrevivió gracias a que recibió atención médica oportuna.

La defensa del procesado sostuvo que su cliente actuó en defensa propia, pero la acusación de Fiscalía se impuso.

Además, de la condena, un Tribunal ordenó el pago de una multa de 1 500 salarios unificados y de una reparación integral de USD 20 000 a favor del padre de la víctima.

