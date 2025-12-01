40 años de cárcel para sujeto que asesinó a adolescente con discapacidad intelectual en Quito

Ariel Eduardo S. O., alias Ayora, fue sentenciado a <b>40 años de cárcel</b> por el <b>asesinato de un joven, que tenía 50 % de discapacidad intelectual, </b>en los exteriores de una discoteca en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/quitumbe target=_blank>Quitumbe</a>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sur-de-quito target=_blank>sur de</a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quito-pasajero-armado-disparo-cuatro-veces-contra-un-taxista-de-aplicacion-en-la-bota-LM10491947 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/2025-ano-mas-violento-historia-ecuador-HN10487330 target=_blank></a>