02 dic 2025 , 08:17

55 detenidos en 20 operativos en contra de secuestradores y extorsionadores

Una serie de 20 operativos policiales realizados por la Policía Nacional deja como resultado 55 personas detenidas por delitos de secuestro y extorsión.

   
    Foto referencial a Operativos policiales. ( Policía Nacional )
Un total de 20 operativos realizados por la Policía Nacional en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Sierra Centro, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, en contra de estructuras criminales dedicadas a cometer delitos de secuestro y extorsión. Como resultado de estas acciones, 55 personas fueron detenidas.

El trabajo de investigación fue realizado por la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE). Durante la intervención de los uniformados, dos personas reportadas como secuestradas fueron liberadas; recibieron atención médica y posteriormente fueron entregadas a sus familiares.

Según el boletín publicado por la Policía Nacional, este operativo permitió determinar que las víctimas habían pagado un total de 360 mil dólares a los presuntos secuestradores y extorsionadores.

El mayor número de operativos se realizó en Guayas, con nueve intervenciones; tres en El Oro, dos en Los Ríos, y uno en cada una de las demás provincias involucradas.

