01 dic 2025 , 20:35

Fiscalía pide fecha para vincular a tres cabecillas de Los Lobos a investigación por asesinato de Fernando Villavicencio

El pedido de vinculación se realiza un día antes de que concluya la instrucción fiscal

   
    Quito, 26 de julio de 2023. Fernando Villavicencio en un conversatorio.( API )
Redacción
La fiscal Ana Hidalgo solicitó fecha y hora para vincular a tres cabecillas de Los Lobos al caso Magnicidio FV, donde se investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Se trata de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

Este último se encuentra preso en la Cárcel del Encuentro, por lo que se oficiará al SNAI para su notificación.

Alias Pipo está detenido en España y la Fiscalía hará una solicitud de asistencia penal internacional para notificarlo en ese país.

En cuanto a Esteban Aguilar, se desconoce su paradero. Se presume que está en Turquía, por una versión del testigo protegido Marcelo Lasso. Debido a esta complicación, Fiscalía pidió que se le asigne un defensor público.

Según Lasso, ellos recibieron USD 1 millón para el asesinato de Fernando Villavicencio.

El pedido de vinculación se realiza un día antes de que concluya la instrucción fiscal, es decir, el tiempo asignado para las investigaciones. Cuando nuevas personas son vinculadas, Fiscalía tiene más tiempo para diligencias.

Noticias
