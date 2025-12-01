Fiscalía pide fecha para vincular a tres cabecillas de Los Lobos a investigación por asesinato de Fernando Villavicencio

La fiscal Ana Hidalgo solicitó<b> fecha y hora </b>para vincular a tres <b>cabecillas de Los Lobos</b> al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-magnicidio-fv target=_blank>caso Magnicidio FV</a>, donde se investiga a los autores intelectuales del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/asesinato-fernando-villavicencio target=_blank>asesinato de Fernando Villavicencio</a>. S<b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-magnicidio-fv-hoy-rindio-version-la-pareja-del-procesado-jose-serrano-BM10497215 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fiscalia-convoca-seis-personas-rendir-version-lunes-magnicidio-fv-fernando-villavicencio-LN10487048 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/xavier-jordan-enfrentara-nueva-investigacion-caso-magnicidio-fv-AC10476530 target=_blank></a>