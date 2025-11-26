Xavier Jordán enfrentará una nueva investigación penal a partir del caso Magnicidio FV

Xavier Jordán, prófugo del caso Metástasis, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio y por delincuencia organizada en el caso Hospitales, enfrentará una nueva investigación penal.

La Fiscalía prevé abrirle un expediente por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, así lo dio a conocer la fiscal Ana Hidalgo a la jueza del caso Magnicidio FV.

El pasado 3 de septiembre, la jueza María Daniela Ayala dictó medidas de protección para las hijas de Fernando Villavicencio y ordenó a Jordán y a los demás procesados que no se acerquen a la familia del excandidato presidencial, incluso, mediante sus redes sociales.

"Los procesados están impedidos de realizar cualquier tipo de contacto ya sea de manera directa o a través de otro mecanismo, es decir, si es que está publicado en el Twitter de cualquiera de los procesados, un mensaje que dice cualquier cosa respecto de una de las víctimas, esta juzgadora va a considerar que existe un incumplimiento", aseveró.

Ese día, el abogado de Xavier Jordán dijo que su cliente cumplirá esta disposición judicial, pero el procesado siguió escribiendo a las hijas de Fernando Villavicencio mediante su cuenta de X y publicando videos.

Ellas informaron a la jueza y a la fiscal que los mensajes intimidatorios siguen, adjuntaron varias publicaciones y alertaron que las medidas de protección se están incumpliendo.

La jueza Karen Matamoros, quien hoy tiene el caso Magnicidio FV en sus manos, ya remitió la documentación a la Fiscalía para que abra la nueva investigación contra Xavier Jordán. El de incumplimineto de decisión legítima de autoridad competente se sanciona hasta con 3 años de prisión.