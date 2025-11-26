Xavier Jordán enfrentará una nueva investigación penal a partir del caso Magnicidio FV

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/testigo-xavier-jordan-intento-compra-testimonio-asesinato-fernando-villavicencio-KD10466693 target=_blank>Xavier Jordán</a></b>, prófugo del caso Metástasis, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio y por delincuencia organizada en el caso Hospitales,<b> enfrentará una nueva investigación penal</b>. La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/expolicia-ratifico-jose-serrano-daniel-salcedo-ordenaron-vigilanciar-villavicencio-FC10471206 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guillermo-lasso-crimen-villavicencio-OA10459351 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>