Seguridad
24 nov 2025 , 14:59

Testigo dijo que Xavier Jordán intentó comprar su testimonio en el caso Magnicidio FV

Ronald Herrera dijo que lo contactó Marcelo Lasso mediante mensajes escritos en nombre de Jordán y Serrano.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El exagente de policía Ronald Herrera fue trasladado desde la Cárcel 4 de Quito al Complejo Judicial Norte para rendir testimonio sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Herrera confesó que Xavier Jordán compró al testigo Marcelo Lasso y que intentó comprarlo a él. También señaló a José Serrano, según contaron los abogados del caso luego de la declaración que duró poco más de una hora.

LEA: El expresidente Guillermo Lasso rechaza acusaciones sobre crimen de Fernando Villavicencio

"USD 200 000 habría recibido el testigo protegido Marcelo Lasso por cambiar su testimonio ante la justicia estadounidense. Se le habría ofrecido USD 300 000 al señor Ronald Herrera para que modifique la versión de los hechos", dijo Nataly Brito, abogado de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio.

"Ha dado información que últimamente recibió una llamada telefónica (Herrera) de uno de los abogados (de los procesados). Le ofrecen USD 30 000 para que cambie de versión", manifestó Edwin Romero, abogado de familiares de Villavicencio.

LEA: Fiscalía abrió una investigación por asociación ilícita en contra de procesados en el caso Magnicidio FV

Herrera dijo que lo contactó Marcelo Lasso

Ronald Herrera, quien está preso por el robo a cajeros automáticos, dijo que quien lo contactó fue Marcelo Lasso mediante mensajes escritos, fue él, en nombre de Jordán y Serrano, quien le hizo la oferta económica para que cambie su testimonio y diga que la exfiscal Diana Salazar manipuló los casos Metástasis y Villavicencio.

"Creo que se evidencia una vez más quiénes son los mafiosos, los delincuentes y los que arman los falsos positivos", dijo Amanda Villavicencio.

El testigo también contó que recibió un mensaje de Xavier Jordan por Instagram desde el usuario El Padrino, ofreciéndole cambiar su vida en Miami. Según Herrera, el pasado 20 de noviembre hubo un allanamiento a la Cárcel 4 y le incautaron su teléfono donde tiene toda esa información. El equipo será periciado por la Fiscalía.

LEA: Caso Magnicidio FV | Fiscalía dice que audio de amigo de Norero circula de forma mutilada y descontextualizada

Temas
testimonio
Asesinato Fernando Villavicencio
Marcelo Lasso
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Xavier Jordán
Ronald Herrera
Noticias
Recomendadas