Testigo dijo que Xavier Jordán intentó comprar su testimonio en el caso Magnicidio FV

El exagente de policía Ronald Herrera fue trasladado desde la Cárcel 4 de Quito al Complejo Judicial Norte para rendir testimonio sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Herrera confesó que Xavier Jordán compró al testigo Marcelo Lasso y que intentó comprarlo a él. También señaló a José Serrano, según contaron los abogados del caso luego de la declaración que duró poco más de una hora.

"USD 200 000 habría recibido el testigo protegido Marcelo Lasso por cambiar su testimonio ante la justicia estadounidense. Se le habría ofrecido USD 300 000 al señor Ronald Herrera para que modifique la versión de los hechos", dijo Nataly Brito, abogado de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio.

"Ha dado información que últimamente recibió una llamada telefónica (Herrera) de uno de los abogados (de los procesados). Le ofrecen USD 30 000 para que cambie de versión", manifestó Edwin Romero, abogado de familiares de Villavicencio.

