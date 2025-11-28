Seguridad
La Fiscalía convoca a seis personas para rendir versión, el lunes, por el Magnicidio FV

A cuatro días de que termine la instrucción fiscal del caso Fernando Villavicencio, la Fiscalía llama a rendir versión a seis personas, entre ellas, María Paula Christiansen, pareja del procesado José Serrano

   
El próximo martes termina la intrucción fiscal del caso Magnicidio FV, sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La fiscal Ana Hidalgo realiza las últimas diligencias para esclarecer el crimen, convocó para el lunes a seis personas para que rindan versión, entre ellas María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, quien vive en Estados Unidos y debe conectarse vía telémática. Según la notificación, Christiansen entregó dos dispositivos y sobre ese hecho versarán las preguntas.

También citó de forma presencial al exministro del interior, Patricio Carrillo, quien a la fecha del asesinato era compañero de Villavicencio en el movimiento político Construye y se postulaba a asambleísta.

Otro convocado es Paco Alcoser. Él fue mencionado por testigos en los casos Metástasis y Magnicidio FV como operador de Xavier Jordán, quien supuestamente pagó 200 mil dólares a Marcelo Lasso para que cambie su versión y ofreció 300 mil dólares al exagente de policía Ronal Herrera.

La fiscal, además, remitió al servicio de atención integral un disco entregado por el procesado Daniel Salcedo para que se abra una nueva investigación penal por intimidación. Y negó los pedidos de asistencia penal internacional a estados unidos solicitados por José Serrano y por Ronny Aleaga. Ana Hidalgo explicó que esa figura no puede ser requerida por un acusado en un caso criminal por considerarse una persona privada.

Aunque la etapa de instrucción termina en cuatro días, si la Fiscalía vincula a más personas se extenderá por 30 días más.

