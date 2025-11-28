Seguridad
28 nov 2025 , 14:50

Fiscalía sospecha que tres cabecillas de Los Lobos están involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio

Se trata de alias Pipo, alias Lobo Menor y alias Gordo Luis.

   
La Fiscalía involucra a tres nuevos cabecillas de Los Lobos al asesinato de Fernando Villavicencio. Se trata de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

Se trata del máximo cabecilla de la organización delictiva, el segundo al mando y un tercer cabecilla

La Fiscalía dio dos días a la Policía para que los localice y notifique para que designen abogados porque “se ha logrado determinar la presunta participación (de ellos) en el hecho investigado”.

LEA: Xavier Jordán enfrentará una nueva investigación penal a partir del caso Magnicidio FV

Ese es el paso previo para su vinculación, que puede pedirse hasta la semana próxima, antes que se cierre la instrucción fiscal.

Para notificar a Pipo, quien fue detenido el 16 de noviembre en España y permanece en el centro penitenciario de Málaga, la Fiscalía gestiona una asistencia penal internacional. Informa a ese país que Pipo habría tenido participación logística y operativa en el asesinato del Villavicencio. También pide un contacto para coordinar su versión telemática.

LEA: Expolicía ratificó que José Serrano y Daniel Salcedo ordenaron vigilar a Fernando Villavicencio, días antes de su asesinato

Él, Lobo Menor y Gordo Luis fueron mencionados en el testimonio de Marcelo Lasso, son los cabecillas de Los Lobos que según ese testimonio recibieron USD 1 millón para el asesinato y Gordo Luis, actualmente recluido en la Cárcel del Encuentro, fue el encargado de los seguimientos al candidato.

Solo Lobo Menor está en libertad, presuntamente, fuera del país.

LEA: Testigo dijo que Xavier Jordán intentó comprar su testimonio en el caso Magnicidio FV

Temas
los lobos
cabecillas
Asesinato Fernando Villavicencio
alias gordo luis
alias pipo
Caso Magnicidio FV
Ecuador
Noticias
