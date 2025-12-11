Cárcel para un hombre que secuestró un niño en Quito y exigía USD 3 000

Reimundo Everaldo S. S. fue sentenciado a 21 años de cárcel por el secuestro extorsivo de un niño de siete años en Quito, informó la Fiscalía este jueves 11 de diciembre.

Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2024. El hombre era pretendiente de la madre del niño.

LEA: Dos hermanos son sentenciados a prisión por la violación a una mujer en el sur de Quito

Tras raptarlo, se lo llevó hasta un sector despoblado de la zona rural de El Carmen, Manabí.

La madre denunció la desaparición de su hijo ante las autoridades, mientras el hombre exigía USD 3 000 a cambio de su liberación.

La Unase ubicó al niño y lo liberó el 7 de enero de 2025. El menor se encontraba en malas condiciones físicas, con signos de descuido y usando la misma ropa con la que había sido secuestrado diez días antes.

LEA: Quito: prisión preventiva para tres detenidos por secuestro a un conductor de aplicación