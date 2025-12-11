Cárcel para un hombre que secuestró un niño en Quito y exigía USD 3 000

Reimundo Everaldo S. S. fue sentenciado a 21 años de cárcel por el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/secuestro-extorsivo target=_blank>secuestro extorsivo</a> de un <b>niño de siete años en Quito</b>, informó la Fiscalía este jueves 11 de diciembre. Los hechos ocurrieron el 28 de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-hermanos-prision-violacion-mujer-sur-quito-EB10551603 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/prision-preventiva-tres-detenidos-secuestro-conductor-aplicacion-OA10549513 target=_blank></a>