Dos hermanos son sentenciados a prisión por la violación a una mujer en el sur de Quito

Los hermanos José Danilo A. y Kléver Andrés A. fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de cárcel por la violación a una mujer en el sur de Quito, informó la Fiscalía este jueves 11 de diciembre.

El Ministerio Público contó que el delito ocurrió el 14 de marzo de 2025. La noche anterior, la joven se reunió con los ahora sentenciados –a quienes conocía previamente– y conversaron dentro del vehículo de uno de ellos.

Al día siguiente ingresaron a un inmueble del sector, donde los agresores cometieron el delito, causándole varias lesiones.

La mujer dio aviso a un familiar de lo sucedido, quien a su vez alertó al ECU 911. La Policía Nacional se trasladó al sitio y observaron a dos hombres en una camioneta con características coincidentes con las reportadas. Iniciaron una persecución y, minutos después, lograron interceptarlo.

