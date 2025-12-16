Seguridad
16 dic 2025 , 15:24

Dos presuntos guerrilleros fueron abatidos en Carchi

Se ha vuelto frecuente que personas vinculadas a disidencias de las FARC ingresen a territorio ecuatoriano.

   
    Uno de los presuntos guerrilleros abatidos.( Cortesía )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Dos presuntos guerrilleros, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron abatidos este 16 de diciembre en Carchi.

Los sujetos tuvieron un enfrentamiento armado con personal del Ejército Ecuatoriano en La Estrellita-La Pintada, frontera con Colombia.

En su poder se encontraron fusiles, granadas, municiones, chalecos y distintivos con el rostro de Raúl Reyes, guerrillero de las FARC abatido en 2008 en territorio ecuatoriano por una incursión colombiana.

El ingreso de personas vinculadas a grupos disidentes de las FARC en zonas ecuatorianas fronterizas con Colombia se ha reportado desde noviembre.

Por ejemplo, en Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos. Entre estos están Comandos de la Frontera, Frente Oliver Sinisterra y Frente Carolina Ramírez.

Temas
FARC
guerrilleros
abatidos
disidencias de las FARC
enfrentamiento armado
Ejército Ecuatoriano
Carchi
Noticias
