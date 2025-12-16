Corredores navideños del Municipio de Guayaquil ofrecen juguetes desde USD 2 y zapatos desde USD 8

Juguetes desde USD 2, ropa desde USD 5 y calzado entre USD 8 y USD 12 son parte de las ofertas que atraen a cientos de compradores a los corredores navideños de Guayaquil. A diez días de su apertura, los comerciantes reportan un balance positivo, con ventas promedio cercanas a los USD 120 diarios por puesto, una cifra que podría incrementarse conforme se acerquen las celebraciones del 24 y 31 de diciembre.

Los corredores funcionan desde el 6 de diciembre en las calles Febres Cordero, entre Eloy Alfaro y Cacique Álvarez; Capitán Nájera, desde Chile hasta Cacique Álvarez; y en la 29 y la E, en el Suburbio de la ciudad.

Durante los fines de semana, estos espacios concentran una alta afluencia de personas que buscan artículos navideños, lo que impulsa la actividad comercial de alrededor de 1 200 vendedores.

La mayor demanda, según los comerciantes, se registra en juguetería, ropa infantil y calzado. Los juguetes pequeños se ofertan desde USD 2, mientras que productos como patines, patinetas, balones o pistas tienen precios que oscilan entre USD 10 y USD 15. En el caso de la ropa, los valores van desde USD 5 hasta USD 15, tanto para niños como para adultos.

Blanca Carrera, comerciante de ropa infantil en la intersección de Capitán Nájera y Chimborazo, participa en los corredores desde hace tres años. Señala que la habilitación de estos espacios le ha permitido trabajar en condiciones más seguras y ordenadas, y asegura que las ventas mejoran conforme se aproxima la Navidad.

Los compradores también destacan los precios como el principal atractivo. David Farías, quien cada año acude a estos corredores, señaló que encuentra productos más económicos y de buena calidad en comparación con otros puntos de la ciudad.