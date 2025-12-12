Guayaquil
12 dic 2025 , 15:01

Guayaquil se ilumina con la rodada navideña del club Beetle Clan

El desfile anual de vehículos decorados con luces se realizará la noche de este viernes 12 de diciembre.

   
  • Guayaquil se ilumina con la rodada navideña del club Beetle Clan
    Volkswagen Escarabajo.( RRSS )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Guayaquil vivirá una noche llena de luces y espíritu navideño con el desfile anual de vehículos organizado por el club Beetle Clan. La actividad se desarrollará este viernes a las 20h00 y reunirá a decenas de automóviles decorados con motivos propios de la temporada.

El punto de encuentro será en los exteriores del Centro Comercial Albán Borja, desde donde los vehículos iniciarán un recorrido por diferentes sectores del norte de la ciudad, llevando un mensaje de celebración y unión a las familias guayaquileñas.

Lea: Guayaquil fija tarifas por canchas, Concha Acústica y áreas para eventos en el Parque Samanes

Boletín de la rodada de Beetle Clan.
Boletín de la rodada de Beetle Clan. ( Cortesía )

Te sugerimos: Sabor a Navidad: opciones diferentes de preparación del pavo y el cerdo, para innovar en las cenas

La rodada navideña, que se ha convertido en una tradición para los integrantes del club, busca compartir el entusiasmo por los vehículos clásicos y personalizados, además de fomentar espacios de encuentro ciudadano durante las fiestas decembrinas.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, ya sea participando con sus vehículos o disfrutando del desfile a lo largo del recorrido.

Temas
Guayaquil
vehículos
Navidad
Volkswagen
Ecuador
Guayaquil
Noticias
Recomendadas