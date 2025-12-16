Guayaquil
Guayaquil: Estos son los costos para usar las canchas de Parque Samanes de manera exclusiva

Adrián Zambrano, gerente de Parques EP, explicó los casos en los ciudadanos pagarían para usar las canchas deportivas de uso múltiple de Parque Samanes.

   
    Foto de jóvenes jugando en una cancha deportiva de Parque Samanes de Guayaquil.( Municipio de Guayaquil )
Por decisión del Concejo Municipal de Guayaquil, el Parque Samanes ya es administrado por la Empresa Pública Municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos (Parques EP).

Con esa delegación también se formalizó la recaudación de regalías para el uso de áreas públicas, turísticas y recreativas, como las 89 canchas deportivas que tiene el parque más grande de Ecuador.

Adrián Zambrano, gerente de Parques EP, explicó que el uso de estos espacios en Samanes continúa siendo gratuito y que los valores de entre USD 5 y USD 45 descritos en la resolución aplican únicamente cuando un ciudadano solicita exclusividad.

Le puede interesar: Parque Samanes: el área de Guayaquil que el Municipio apunta a convertir en su espacio público más importante

"Si mañana algún ciudadano necesita exclusivamente hacer un evento en una cancha, pues va a tener un costo. Eso quiere decir que le vamos a garantizar que el espacio donde va utilizar él va a ser exclusivamente para el evento que quiera realizarse", comentó a Televistazo.

Durante la sesión del Concejo en la que se aprobó la gestión de Parques EP sobre Samanes, Zambrano mencionó otro ejemplo: "Mañana un equipo quiere ir a jugar con sus amigos a una cancha, paga por la exclusividad y tiene dos horas o tres horas, lo que se alquile en ese cancha, exclusivamente. Si no, simplemente espera su turno hasta que alguien a a abandone la cancha" apuntó.

Lea también: Blanca López y Tatiana Coronel confrontan en una sesión del Concejo de Guayaquil y esta es la razón

Costos de las canchas deportivas de Parque Samanes

El documento aprobado señala que los siguientes valores de las regalías aplicables a las áreas de uso público, turísticas y recreativas del Parque Samanes:

  • canchas de handball: viernes (desde las 17:00) USD 5; sábados y domingos USD 13
  • volley: viernes USD 5; sábados y domingos USD 13
  • básquet: viernes (08:00 a 17:00) USD 5, desde las 17:00 hasta el cierre es a USD 15; sábados y domingos USD 15
  • tenis y arena: lunes a jueves USD 5; viernes (08:00 a 17:00) USD 10; viernes (desde las 17:00), sábados y domingos USD 15
  • fútbol pequeñas (7x17 metros): viernes y sábados USD 5; domingos USD 10
  • fútbol medianas (18x37): lunes a jueves USD 5; viernes (08:00 a 17:00) USD 10; viernes (desde las 17:00) y sábados USD 15; y domingos USD 20
  • fútbol alternas (65x100): lunes a jueves (08:00 a 17:00) USD 20; lunes a jueves (desde las 17:00) USD 25; viernes (08:00 a 17:00) USD 30; viernes (desde las 17:00) USD 35; sábados y domingos (08:00 a 17:00) USD 35; y sábados y domingos (desde las 17:00) USD 45

    • Las canchas de handball, volley, basket y las pequeñas de fútbol serán gratuitas de lunes a jueves.

    Cuadro de los costos del uso de las canchas de uso múltiple del Parque Samanes.
    Cuadro de los costos del uso de las canchas de uso múltiple del Parque Samanes. ( Municipio de Guayaquil )

    Desde el Municipio de Guayaquil señalan que los ingresos irán directamente a las cuentas de Parques EP para ser reinvertidos en el propio parque Samanes.

    Zambrano señaló que con el número de cédula se podrá reservar el uso de las canchas deportivas en las redes sociales de la empresa pública de parques.

