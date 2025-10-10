Guayaquil
Parque Samanes: el área de Guayaquil que el Municipio apunta a convertir en su espacio público más importante

Con la realización de ferias, inversiones para nueva infraestructura, e incluso un acuerdo entre Gobierno y Municipio en el ámbito ambiental, Parque Samanes se proyecta como el espacio más importante de Guayaquil en los siguientes años.

   
    Imagen del Parque Samanes, el más grande de Ecuador. Desde 2023, es administrado por el Municipio de Guayaquil.( Televistazo )
Guayaquil tiene el parque más grande de Ecuador, y el tercero con mayor extensión de Latinoamérica, en el sector de Samanes. Desde 2023, año que comenzó a estar bajo administración municipal, este espacio público ha sido apuntalado como el icono del Puerto Principal.

Un ejemplo de ello es que Parque Samanes será sede de la primera Gran Feria de Guayaquil, que prevé recibir 400 mil asistentes desde el 9 hasta el 12 de octubre, durante el feriado por la Independencia de Guayaquil, con varios artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Luis Fonsi, Alci Acosta y Grupo Niche.

De esta manera, Guayaquil busca establecer su "versión mejorada" de la Feria de Durán, cuya última edición se desarrolló en 2014, evento que también se realizaba en las fiestas octubrinas con una oferta de música, gastronomía y entretenimiento.

Imagen del público que estuvo en el Concierto de Carnaval 2025, organizado en Parque Samanes.
Imagen del público que estuvo en el Concierto de Carnaval 2025, organizado en Parque Samanes. ( Municipio de Guayaquil )

Mediante una inversión que supera los USD 3 millones en los dos últimos años, el Cabildo de Aquiles Álvarez afirmó que recuperó las distintas zonas del Parque Samanes, como las áreas verdes, la laguna y las canchas deportivas. Actualmente hay 89 predios para practicar fútbol, básquet, voleibol, tenis y patinaje.

Pero además de ser un espacio de esparcimiento y deportes, Parque Samanes también es un Área Nacional de Recreación que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador.

Si bien el Municipio de Guayaquil recibió la totalidad del Parque por parte del gobierno de Guillermo Lasso, la parte que es considerada como Área Nacional de Recreación ahora es controlada por el Ministerio de Ambiente, tras rechazarse un plan de manejo del Cabildo y la emisión de un decreto del presidente Daniel Noboa.

Así, de las 851 hectáreas que tiene todo el Área Nacional, solo 87 hectáreas, que comprende lo que se conoce como Parque Samanes, son controlados por el Municipio. En cambio, el área restante, como la parte del Bosque Protector Cerro Colorado, es considerada como territorio en conservación o restauración y queda en manos de la Cartera de Estaod.

Las zonas verdes remarcadas con morado son gestionadas por el Ministerio de Ambiente. Las zonas grises remarcadas en color morado son del Municipio de Guayaquil.
Las zonas verdes remarcadas con morado son gestionadas por el Ministerio de Ambiente. Las zonas grises remarcadas en color morado son del Municipio de Guayaquil. ( Inés Manzano - Cuenta de X )

Pese a la disputa política entre Álvarez y Noboa, el pasado 11 de septiembre Inés Manzano, ministra de Ambiente, anunció la suscripción de un convenio de cooperación con el GAD de Guayaquil para precisamente definir cómo se llevará la administración de Samanes.

Manzano aseguró que en 370 hectáreas se iniciará el Proyecto de Restauración Ecológica, donde se implementará soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura azul para recuperar la biodiversidad de Guayaquil y su ecosistema.

El Municipio de Guayaquil creó en enero de 2024 la empresa pública de Parques (Parques EP) para la administración de los espacios públicos, con un especial énfasis en Samanes, donde se encuentran sus oficinas.

Los futuros proyectos en Parque Samanes

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, anunció en diciembre de 2023 que planea la construcción del Malecón 3000 en un área de tres kilómetros del Parque Samanes, en los terrenos baldíos ubicados entre la autopista Narcisa de Jesús y el río Daule.

Pero su levantamiento también depende del Ministerio de Ambiente. La última declaración pública de este proyecto se produjo en mayo de 2025, en la que Álvarez señaló que fue aprobado el primer informe de factibilidad, pero que su avance quedó suspendido.

La autoridad dijo entonces que esperaba una respuesta favorable del ministerio para dar el siguiente paso.

En su último enlace radial, realizado, el miércoles 1 de octubre, Álvarez dijo que se está diseñando los planos para un estadio de béisbol en Parque Samanes. Su ubicación sería en la explanada, que ha sido usada como el sitio de distintos circos.

Imagen de un torneo infantojuvenil de béisbol en el estadio Yeyo Uraga de Guayaquil, que está bajo administración de la Federación Deportiva de Guayas.
Imagen de un torneo infantojuvenil de béisbol en el estadio Yeyo Uraga de Guayaquil, que está bajo administración de la Federación Deportiva de Guayas. ( Federación Deportiva de Guayas )

"Es un diseño que va a trabajarlo el equipo de obra pública municipal con la gente que sabe de béisbol", comentó.

Asimismo, Álvarez aseguró que pronto lanzarán un proceso de contratación pública, con una inversión de USD 2 millones, para mejorar la iluminación de Parque Samanes con luces LED.

El alcalde de Guayaquil dijo que las direcciones municipales de Acción Social, Deporte y Vinculación a la Comunidad usan los recursos del parque para iniciativas como torneos deportivos, cine al aire libre y conciertos gratuitos.

"Usted va un día normal al parque de Samanes, está lleno de niños y niñas y jóvenes y gentde tercera edad. Es para todos. Nosotros lo explotamos en el buen sentido", sentenció.

