Independencia de Guayaquil: la sesión solemne será en el Malecón tras suspensión de contrato

La sesión solemne por la Independencia de Guayaquil se desarrollará en el Malecón 2000 y no en la Plaza de la Administración, como inicialmente tenía previsto la Alcaldía, antes de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendiera el proceso contractual.

En su enlace radial de este miércoles 1 de octubre, el alcalde Aquiles Álvarez explicó que se aprovechará una tarima contratada por la Fundación Malecón 2000 para los actos conmemorativos de la fecha cívica. Añadió que la suspensión fue levantada este miércoles, por lo que el proceso podría continuar, pero el contrato recién se adjudicaría el 17 de octubre, cuando ya se haya conmemorado la Independencia.

"Eso es lo que quería la reina del Sercop", dijo Álvarez, en alusión a José Julio Neira, director de esa institución, a quien responsabilizó de la suspensión de ese proceso y de otro que servirá para realizar la ceremonia Reina de Guayaquil 2025.

En el Sistema Oficial de Contratación Pública, el proceso para realizar la sesión solemne está en la etapa "Entrega de propuestas", mientras que el de Reina de Guayaquil está en "Convalidación de errores".