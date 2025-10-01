Guayaquil
01 oct 2025 , 17:09

Independencia de Guayaquil: la sesión solemne será en el Malecón tras suspensión de contrato

El alcalde Aquiles Álvarez responsabilizó de la suspensión de procesos contractuales a José Julio Neira, a quien calificó como "la reina del Sercop".

   
  • Independencia de Guayaquil: la sesión solemne será en el Malecón tras suspensión de contrato
    Imagen de la sesión solemne de octubre de 2024. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La sesión solemne por la Independencia de Guayaquil se desarrollará en el Malecón 2000 y no en la Plaza de la Administración, como inicialmente tenía previsto la Alcaldía, antes de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendiera el proceso contractual.

En su enlace radial de este miércoles 1 de octubre, el alcalde Aquiles Álvarez explicó que se aprovechará una tarima contratada por la Fundación Malecón 2000 para los actos conmemorativos de la fecha cívica. Añadió que la suspensión fue levantada este miércoles, por lo que el proceso podría continuar, pero el contrato recién se adjudicaría el 17 de octubre, cuando ya se haya conmemorado la Independencia.

Lea también: El Sercop bloqueó contratos para el concurso Reina de Guayaquil y la sesión solemne de octubre

"Eso es lo que quería la reina del Sercop", dijo Álvarez, en alusión a José Julio Neira, director de esa institución, a quien responsabilizó de la suspensión de ese proceso y de otro que servirá para realizar la ceremonia Reina de Guayaquil 2025.

En el Sistema Oficial de Contratación Pública, el proceso para realizar la sesión solemne está en la etapa "Entrega de propuestas", mientras que el de Reina de Guayaquil está en "Convalidación de errores".

En años anteriores, la reina de Guayaquil era escogida antes de la sesión solemne. Este año el certamen podría ser celebrado después. Ambos eventos están a cargo de la Dirección General de Turismo y Eventos Especiales, presidida por Tahiz Panus, quien no ha confirmado fecha exacta para la ceremonia.

Temas
independencia Guayaquil
Aquiles Álvarez
Tahiz Panus
José Julio Neira
Guayaquil
Noticias
Recomendadas