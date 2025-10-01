Independencia de Guayaquil: la sesión solemne será en el Malecón tras suspensión de contrato

La sesión solemne por la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-celebra-su-independencia-LC10215824 target=_blank>Independencia de Guayaquil</a></b> se desarrollará en el <b>Malecón 2000 </b>y no en la<b> Plaza de la Administración</b>, como inicialmente tenía previsto la Alcaldía, antes de que el Servicio<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/sercop-bloqueo-contratos-reino-guayaquil-sesion-solemne-MA10106486 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>