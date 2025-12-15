Durán: denuncian nube de polvo blanco y presunta contaminación por resina de astillero

La presencia de una nube de polvo blanco fue la denuncia que los habitantes de la ciudadela Los helechos presentaron ante el municipio de Durán tras semanas de molestias estomacales y respiratorias presuntamente relacionadas con la resina usada en un astillero.

Javier Salazar, morador del sector, señaló que llevaban al menos cuatro meses con esta afectación.

Otra moradora que prefirió no identificarse, indicó que aún viviendo a dos cuadras del astillero, los residuos de resina empleados en la reparación de embarcaciones contaminan todo. Incluso el agua almacenada en los tanques.

Javier Echeverría, director municipal de justicia y vigilancia, informó que el astillero había sido clausurado el jueves pasado tras la denuncia, pero que tuvieron que regresar el viernes con la policía luego de que los encargados despegaron los sellos en el interior y constataron el uso de productos químicos, por lo que ordenaron una inspección especial.

El funcionario añadió que el representante de la empresa fue citado por la comisaría municipal porque parte de la documentación de funcionamiento presentada no correspondía a la actividad que realizaban.

Tras la presentación de los resultados de las pruebas realizadas por la empresa cantonal de agua potable en las que se detectaron restos de arsénico y otros contaminantes el municipio estableció una sanción de cuatro salarios básicos y el cierre por 30 días hasta que el astillero regularice los permisos y recondicione las instancias.