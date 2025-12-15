Guayaquil
15 dic 2025 , 10:27

Un motociclista borracho chocó contra una pileta en Puerto Santa Ana, Guayaquil

El incidente provocó daños en la estructura. El conductor fue identificado.

   
    En Puerto Santa Ana existen siete piletas situadas en áreas recreativas y turísticas.( Municipio de Guayaquil )
Un motociclista borracho chocó contra una pileta ubicada en el sector de Puerto Santa Ana, en Guayaquil, causando daños en la cerámica, el sistema de irrigación y dos luminarias. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Según informó el Municipio de Guayaquil, el conductor fue identificado mediante gestiones de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que proporcionó la placa del vehículo y los datos del responsable. Esta información fue remitida a la Dirección Administrativa de la Alcaldía, que inició los procesos correctivos correspondientes.

En Puerto Santa Ana existen siete piletas situadas en áreas recreativas y turísticas. De acuerdo con el Cabildo, recientemente se ejecutó un mantenimiento integral de todas estas estructuras.

La pileta afectada será intervenida nuevamente. "En los próximos días se realizarán los trabajos necesarios para la reparación y restitución del bien público afectado", indicó el Municipio en un boletín oficial.

Puerto Santa Ana es una de las zonas urbanas más emblemáticas de la ciudad. Alberga hoteles, restaurantes, museos, bares, así como edificios residenciales y de oficinas. El sector fue inaugurado en 2007 y es considerado por muchos ciudadanos como uno de los pocos espacios seguros de Guayaquil.

