Bomberos evacuaron a varias personas atrapadas en un incendio en el centro de Guayaquil

Un incendio consumió la noche de este domingo 14 de diciembre la planta baja de un edificio ubicado en el centro de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-bodega-bahia-guayaquil-PE10509042 target=_blank>Guayaquil</a></b>, lo que generó alarma entre habitantes y transeúntes que circulaban por <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-repuestos-ayacucho-guayaquil-KA10547481 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-consumio-tres-covachas-ubicadas-cristo-del-consuelo-IB10444972 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>