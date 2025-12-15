Guayaquil
Bomberos evacuaron a varias personas atrapadas en un incendio en el centro de Guayaquil

El fuego se originó en una bodega donde se almacenaban perfumes y motocicletas eléctricas. Los rescatados eran ciudadanos asiáticos. Todos resultaron ilesos.

   
Registro
Televistazo y Redacción
Un incendio consumió la noche de este domingo 14 de diciembre la planta baja de un edificio ubicado en el centro de Guayaquil, lo que generó alarma entre habitantes y transeúntes que circulaban por las calles Aguirre y Pedro Carbo, debido a la gran cantidad de humo que salía del inmueble.

La emergencia, catalogada como tipo 2, fue reportada alrededor de las 22:30. Según testigos, el Cuerpo de Bomberos llegó pocos minutos después. "Había bastante humo. Vimos que era una bodega", relató una mujer que presenció el hecho.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron las puertas enrollables cerradas con candados, por lo que utilizaron una cortadora para poder ingresar. Durante el operativo rompieron los seguros y lograron sacar a varias personas que se encontraban en el interior del inmueble. Entre seis y ocho personas fueron evacuadas, todas ilesas.

Christian Acuña, jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que las personas rescatadas eran de origen asiático y que no contaban con las llaves para abrir las puertas. "Les pedía las llaves para poder abrir, pero no tenían. Tuvimos que partir las puertas para ingresar", señaló.

Mientras se desarrollaba la emergencia, agentes de tránsito cerraron el paso vehicular en tramos de las calles Pedro Carbo y Aguirre para facilitar las labores de los equipos de respuesta. Cerca de 20 minutos después, el fuego fue controlado.

El incendio solo dejó daños materiales en dos locales comerciales. De manera preliminar, los bomberos presumen que el fuego se originó por un cortocircuito. Acuña indicó que en el interior del local se halló una máquina de soldadura y cables en el piso, lo que pudo haber provocado el siniestro. "Es una bodega donde había cartones con perfumes y motocicletas eléctricas. Vamos a enviar inspectores para verificar si cuenta con los permisos correspondientes", agregó.

En la atención de la emergencia participaron alrededor de 50 bomberos, ocho unidades de combate, un vehículo de rescate y un carro para la recarga de equipos de respiración autónoma. Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del incendio.

