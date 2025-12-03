Un incendio arrasó con una bodega de la Bahía, en Guayaquil, donde se guardaban artículos navideños

Un incendio de grandes proporciones se registró en el cuarto piso de un edificio ubicado en la Bahía de Guayaquil. El fuego consumió árboles de Navidad y otros productos plásticos que eran almacenados en el lugar. En medio de la emergencia se escucharon varias detonaciones, lo que alarmó a los transeúntes.

Las sirenas rompieron la rutina del centro de Guayaquil: cerca de 100 bomberos acudieron al edificio, cuyas llamas habían tomado el cuarto piso. Fueron moradores y comerciantes quienes dieron la alerta, alrededor de la 13:30 de este martes 2 de diciembre, al percibir olor a caucho quemado y observar humo negro saliendo del inmueble ubicado entre las calles Coronel y Manabí.

Lea también: Criminales destruyeron locales de La Bahía con explosivos en un atentado terrorista

La tensión aumentó cuando los ciudadanos comenzaron a escuchar detonaciones. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar con cuatro unidades de combate y rescate, además de un camión cisterna.

El mayor Jorge Montaner, jefe de la División Especializada de Rescate, informó que el sitio funcionaba como bodega y que el material almacenado era inflamable, por lo que la emergencia fue elevada a alarma 2. "La gran acumulación de artículos y la mala segregación de los mismos produjo una alarma que nos tomó algo de tiempo. Hay dos personas que resultaron afectadas por asfixia y ya fueron atendidas”, mencionó.

El camión escalera permitió a los bomberos llegar hasta el último piso y sofocar las llamas en aproximadamente una hora. Aun así, continuaron enfriando el área para evitar que el incendio se reactivara.

Álex Anchundia, gerente de la empresa municipal Segura EP, también arribó al punto y aseguró que la bodega no almacenaba fuegos artificiales. "Se pensó que era pirotecnia, pero vemos que hay bastantes árboles de Navidad, artículos navideños y plásticos que, con el calor, son fácilmente inflamables”, dijo.

Revise además: Clausuran bodegas clandestinas tras incendio en Guayaquil

El funcionario detalló que se investiga qué originó la emergencia. "Presumimos que fue un corto circuito", acotó.

Las autoridades informaron que el inmueble no cumplía con las condiciones necesarias para almacenar objetos, por lo que será clausurado.