Guayaquil
11 dic 2025 , 06:15

Un incendio consumió un local de repuestos en la calle Ayacucho, en Guayaquil

Las llamas consumieron la planta baja de un edificio ubicado entre Ayacucho y Avenida del Ejército. El fuego se reactivó horas después, pero fue controlado por los bomberos.

   
Registro
Televistazo y Redacción
Un local dedicado a la venta de accesorios para vehículos, ubicado entre la calles Ayacucho y Avenida del Ejército, en el centro de Guayaquil, se incendió la tarde del miércoles 10 de diciembre. El fuego se propagó en cuestión de segundos debido al material inflamable de la mercadería, lo que generó alarma entre los moradores y comerciantes del sector.

Las llamas consumieron la parte baja de un edificio y eran visibles a varios metros de distancia. Una columna de humo crecía sin detenerse, lo que dificultaba el tránsito por la zona. Habitantes de los pisos superiores y dueños de negocios aledaños sacaron sus muebles por precaución, ante el temor de que el fuego se extendiera a otras áreas.

La emergencia se reportó cerca de las 14:00. Siete unidades del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y vehículos de abastecimiento de agua acudieron al sitio. Sin embargo, el combate inicial contra el fuego se realizó desde los exteriores del local, pues aún había electricidad en el inmueble y era riesgoso ingresar.

El mayor Julio Jalón, director de Operaciones de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, explicó: "Pedimos apoyo a CNEL porque no podemos poner en riesgo la vida. Ellos llegaron, quitaron energía en una parte, pero igual había energía".

Tras la intervención del personal de CNEL, que logró cortar completamente la electricidad, los 35 bomberos ingresaron al edificio para sofocar las llamas. Luego de una hora de labores, el incendio fue controlado. Ahora se investiga qué ocurrió y si la estructura del edificio resultó afectada.

La emergencia no dejó heridos, aunque paramédicos asistieron a la dueña del local, quien quedó conmocionada al ver cómo quedó el negocio por el que trabajó tantos años.

Sin embargo, cerca de las 20:00, el incendio se reactivó. Según los bomberos, en el primer piso del edificio quedó un foco caliente, lo que provocó que las llamas volvieran a encenderse. Aunque la situación generó alarma entre los vecinos, el fuego fue controlado con rapidez y se revisó toda la estructura para evitar una nueva emergencia.

