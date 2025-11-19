Un incendio consumió tres covachas ubicadas bajo el puente de la A, en Cristo del Consuelo

El ECU-911 registró una emergencia a las 20:00 de ayer, luego de que moradores del sector Cristo del Consuelo se alarmaron al ver humo ingresar a sus hogares.

“Olía a caucho quemado y se sentía cada vez más fuerte. Estábamos en la casa y, de pronto, se volvió un olor más negro, a mi mamá le ardían los ojos”, contó una moradora.

Según vecinos, el fuego inició en la covacha de una persona en situación de calle, pero, con el paso de los minutos, las llamas se extendieron a otras dos estructuras improvisadas.

“Fue una llamarada. Mi hermano quiso apagar con un balde, pero parecía que se encendía más.”, relató otro habitante.

Cuatro unidades de combate y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y apagaron el incendio. Aun así, todas las pertenencias de quienes vivían allí quedaron reducidas a cenizas.

Los moradores aseguraron que bajo el puente, sujetos suelen quemar cables con frecuencia, lo que representa un peligro para la comunidad. Agregaron que, aunque han construido una pared para impedir que personas se asienten en el lugar, igual la destruyen.

Tras el incendio, el olor a caucho quemado permaneció por varios minutos. Algunos vecinos dejaron abiertas sus puertas y ventanas, esperando que el hedor se disipe para poder descansar.