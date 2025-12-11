Cooperativa de bus de Durán tuvo que suspender operaciones por tres días ante extorsiones

Durante tres días, los pasajeros de Durán denunciaron la falta de buses que recorren entre el cantón ferroviario y La Aurora, en Daule.

La cooperativa 16 de Octubre, de las líneas 2 y 2b, rutas que cubren el movimiento entre Guayaquil o La Aurora y Durán, suspendió sus recorridos del 1 al 3 de diciembre luego de haber sido amedrentados en sus oficinas por una banda criminal, que los estaba extorsionando.

Los mismos conductores denuncian que pagan hasta USD 10 semanales para poder trabajar.

Le puede interesar: El hacinamiento de las cárceles en Ecuador escala al ritmo del crimen organizado

"Hay ladrones a diario, no hay seguridad. Ellos se suben, pagan su pasaje y nos asaltan a los pasajeros, a los chóferes (...) vacunas a diario también. Hay que pagar para trabajar", relató uno de los choferes.

No es la primera vez que este servicio se ve afectado por la violencia que afecta al cantón. De hecho, vienen denunciando las extorsiones desde hace dos años.

Ya dos cooperativas han sido atacadas, por lo que han tenido que acortar o suspender recorridos, algo que genera inconvenientes a los habitantes, que deben buscar la forma de movilizarse.

Lea también: Dos hermanos son sentenciados a prisión por la violación a una mujer en el sur de Quito

"Todo Durán (es inseguro). El Arbolito, Elsa Bucaram, Los Tubos, Primavera 1. Ahorita se 'han bajado el turno' por decir más. Antes salía el último, más o menos, 22:30, ahorita 21:30", dijo un chofer.

El comandante de Policía de la Zona 8, Walter Villarroel, conoce de esta realidad y dice que en noviembre desarticularon una banda de 15 personas dedicada a la extorsión.

"En algunos casos consideramos que son pequeños actores que se toman los nombres también de pertenecer a GDOs (grupos delincuenciales organizados) porque esto estaría dando más temor en el sector y lógicamente a quienes quieren llegar", comentó.

Agregó que estos casos siguen en investigación y que han incrementado la capacidad operativa de la Policía en Durán durante diciembre.

Aún así, el gremio de transportistas urbanos recorre con temor las calles de Durán, porque no quieren ser parte de las estadísticas rojas.