Guayaquil: indignación en Urbanización Puerto Azul por presunto envenenamiento de perros

Televistazo
Televistazo
Dos perros fueron envenenados en la urbanización Puerto Azul, en Guayaquil. Ron y Savannah, de 10 y 5 meses de edad, eran parte de una misma familia y acompañaban a su dueña en su rutina diaria.

El pasado 15 de diciembre, ambas mascotas ingresaron de emergencia a una clínica veterinaria con un cuadro alarmante: convulsiones, estado mental alterado, vómitos y pérdida involuntaria de sus funciones biológicas. Pese a recibir tratamiento durante varias horas, los perros fallecieron.

Según el informe veterinario, la causa de la muerte fue una intoxicación, aunque se desconoce el producto que la provocó. Sin embargo, su dueña, María Daniela Carrera, no descarta un posible envenenamiento. Ella asegura haber encontrado un frasco con veneno para ratas.

Entre el dolor, recuerda a Ron y Savannah como su compañía diaria y afirma que la recibían con amor cada vez que regresaba a casa. Además, pide justicia por lo ocurrido.

Este hecho no sería aislado. En la urbanización Puerto Azul ya se han registrado otros casos similares. Tras hacer pública la denuncia, María Daniela recibió cerca de 10 reportes de presuntos envenenamientos de mascotas.

La situación ha generado alarma entre los moradores, quienes temen por la seguridad de sus animales y exigen claridad, respeto y acciones concretas.

El caso ya es conocido por la administración de la urbanización. Asimismo, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales del Municipio de Guayaquil confirmó que acogió la denuncia y que dará seguimiento al proceso.

Como una forma de exigir justicia y rechazar toda forma de violencia, este domingo 21 de dicimebre de 2025 se realizará una caminata por la paz y en contra del maltrato animal en el parque La Alegría de Puerto Azul, a partir de las 10:00.

