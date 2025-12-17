Guayaquil
Álvarez advierte con exponer en vallas a funcionarios de la ANT por frenar nueva terminal de Guayaquil

El alcalde espera permisos hasta este viernes 19 de diciembre y advierte con exponer a funcionarios si no se autoriza la operación de la obra.

   
    El Municipio invirtió más de USD 10 millones en la construcción de la Terminal Terrestre Costa y estima atender hasta a unos 10 000 usuarios al día. ( Cortesía )
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, advirtió este miércoles 17 de diciembre que expondrá en vallas publicitarias los nombres y rostros de autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que, según denunció, no han otorgado los permisos necesarios para que la Terminal Terrestre Municipal Costa inicie operaciones, a casi dos meses de concluida su construcción.

Durante su enlace radial semanal —el último de 2025—, Álvarez señaló que esperará hasta este viernes 19 de diciembre para que se emitan las autorizaciones correspondientes. "Si no, a partir del lunes vamos a colocar una pancarta gigante con nombre y apellido de quienes frenan el desarrollo de Guayaquil y no dan el permiso para que funcione la terminal terrestre", afirmó.

El alcalde sostuvo que la falta de permisos responde a una supuesta intención política. "Tienen ganas de joder, ganas de que Guayaquil no progrese, ganas de frenar todo", insistió.

La Terminal Terrestre Municipal Costa será la tercera estación de este tipo en Guayaquil, donde ya funcionan la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera (matriz) y la Terminal Terrestre Pascuales.

La infraestructura se levanta a un costado de la vía Perimetral. Se tiene previsto que ahí operen las cooperativas Libertad Peninsular CLP, Liberpesa, Costa Azul, Villamil y Posorja. Estos buses conectan el Puerto Principal con General Villamil Playas, la provincia de Santa Elena, entre otras localidades.

El Municipio invirtió más de USD 10 millones en su construcción y estima atender hasta a unos 10 000 usuarios al día.

Finalmente, no es la primera vez que el alcalde advierte con exponer en vallas los rostros de autoridades nacionales que, de acuerdo a Álvarez, están afectando los intereses de los guayaquileños. El 1 de diciembre, a propósito de una denuncia por el proyecto del nuevo aeropuerto, el regidor señaló que iba a exhibir las caras de funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) que intentan frenar la gestión de la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).

