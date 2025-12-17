Caso Triple A: Álvarez confirma que irá a Quito a su audiencia de juicio en vísperas de Navidad

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró este miércoles 17 de diciembre que viajará a Quito para la audiencia de juicio del caso Triple A, proceso en el que él, otras 15 personas y seis empresas son investigadas por el presunto comercio irregular de combustible.

Durante su enlace radial semanal, Álvarez cuestionó la decisión judicial de adelantar la audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 21 de enero y fue reprogramada para el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. "Vamos a ir, vamos a comparecer, aunque obviamente son ganas de joder", expresó.

El alcalde calificó la medida como una estrategia mediática. "Todo es para la foto, para seguir vendiendo humo", afirmó.

Además, subrayó que el proceso tiene motivaciones políticas. "Ellos buscan que yo no me pueda candidatizar para una reelección o para cualquier otra. Ya lo hicieron con (Jan) Tópic. Todo lo que huela a oposición, lo quieren eliminar”, enfatizó.

Por otra parte, Álvarez denunció que podrían existir más allanamientos derivados de este caso. El domingo 14 de diciembre, el alcalde indicó en su cuenta en X que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretendería "allanar y amedrentar" a uno de sus abogados antes de la audiencia de juicio. "Creo que está clarísimo el tema. Es imposible que no haya un direccionamiento en esta situación", puntualizó.

El caso Triple A nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, una entidad adscrita al Gobierno Nacional, que reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados mediante empresas y gasolineras vinculadas a Álvarez.

El alcalde, 15 personas más y seis empresas fueron llamados a juicio un año después, en julio de 2025.

Álvarez, quien fue elegido alcalde de Guayaquil en 2023, ha reiterado su inocencia en este caso.