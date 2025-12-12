Caso Triple A: Aquiles Álvarez enfrentará audiencia de juicio horas antes de la Nochebuena

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, 15 personas más y seis empresas enfrentarán la etapa de juicio del <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-triple-a-aquiles-alvarez-juez-llama-juicio-XL9793154 target=_blank>caso Triple A</a> a las 14:30 del 24 de diciembre, unas horas antes de la Nochebuena.</b> <b>Inicialmente,</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-marcela-aguinaga-correa-FA10543125 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-reeleccion-guayaquil-OE10509654 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>