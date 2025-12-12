Caso Triple A: Aquiles Álvarez enfrentará audiencia de juicio horas antes de la Nochebuena

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, 15 personas más y seis empresas enfrentarán la etapa de juicio del caso Triple A a las 14:30 del 24 de diciembre, unas horas antes de la Nochebuena.

Inicialmente, el tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados Con Corrupción y Crimen Organizado dispuso que este proceso penal, en el que se investiga el presunto delito de distribución ilegal de combustible, se desarrolle del 21 de enero al 1 de febrero de 2026.

Le puede interesar: "Siempre seré un aliado de la Revolución Ciudadana": Álvarez tras la salida de Aguiñaga

Pero, en aplicación del principio de celeridad y una vez revisada la disponibilidad de su agenda, los magistrados decidieron adelantar la audiencia, que también se prevé que se realicen el 28, 29 y 30 de diciembre. Se desarrollará de manera presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La investigación del caso Triple A inició en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas, pues había discrepancias entre lo despachado por Ecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.

Lea también: Álvarez anticipa más presión del Gobierno en 2026 y analiza posible reelección

Para ello, se recopilaron informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, la red habría generado un perjuicio económico aproximado de USD 61 502 658, correspondiente a 2 277 791,80 galones de combustible (diésel y gasolina).

Álvarez fue vinculado a esta causa porque fue el representante legal de la comercializadora de combustible Copedesa, empresa que le pertenece a su familia. En reiteradas ocasiones ha manifestado que está sufriendo una persecución por parte del Gobierno.

En la audiencia de vinculación se detalló que, mientras cumplió ese rol, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.

Como los hechos investigados ocurrieron antes de que sea alcalde de Guayaquil, Álvarez no tuvo fuero de Corte Provincial.