"Siempre seré un aliado de la Revolución Ciudadana": Álvarez tras la salida de Aguiñaga

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que él no habría aceptado una entrevista con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, como sí lo hizo la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y que provocó la ira del expresidente Rafael Correa y su salida de la Revolución Ciudadana (RC). Además, señaló que, aunque no está afiliado a la RC, "siempre" estará dispuesto a ser "un aliado en primera línea" de esa organización política.

Durante su enlace radial de este miércoles 10 de diciembre, Álvarez señaló que la ruptura entre Aguiñaga y la RC respondió a un "vaso que se fue llenando con el paso del tiempo".

La prefecta anunció su salida del movimiento la semana pasada, aunque llevaba cerca de un año expresando críticas hacia la dirigencia, especialmente hacia la presidenta de la RC y excandidata presidencial, Luisa González. Mientras Aguiñaga defendía que su prioridad era la gestión provincial y la necesidad de buscar consensos en el país, la cúpula correísta cuestionaba su supuesta "tibieza".

Álvarez, quien también ha sido criticado por sectores del correísmo por no involucrarse en actividades partidistas, insistió que su vínculo es directamente con Correa, a quien considera un amigo. Sin embargo, hoy mencionó que él también se "inmoló" por González en las dos campañas presidenciales que ella lideró. "Yo fui el primero en la línea de lucha cuando Luisa fue candidata a la Presidencia", enfatizó.

"Yo siempre voy a estar dispuesto a ser un aliado en primera línea de la RC", recalcó.

Finalmente, el alcalde lanzó una crítica contra la cámaras y la academia, a cuyos representantes calificó de "tibios". Admitió que quiso construir un frente cívico para "defender la autonomía" de Guayaquil, pero no obtuvo apoyo de los gremios del sector productivo ni de la academia. "¿Para qué existen las cámaras, solo para hacer negocios?", cuestionó.

"Los hemos apoyado full, pero para defender a Guayaquil y su autonomía, están calladitos", finalizó el regidor.