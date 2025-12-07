Guayaquil
07 dic 2025 , 11:56

Guayaquil: Aquiles Álvarez pide el retorno de los radares tras una decena de accidentes de tránsito

Según información de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), entre la madrugada y la mañana del domingo 7 de diciembre se registraron más de diez accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad

   
  • Guayaquil: Aquiles Álvarez pide el retorno de los radares tras una decena de accidentes de tránsito
    Accidente de tránsito en Guayaquil. ( Redes Sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Durante la madrugada y la mañana de este domingo 7 de diciembre, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó más de diez siniestros de tránsito en diferentes zonas de Guayaquil. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales de la institución se observan vehículos volcados y otros con fuertes impactos en la parte delantera, trasera y lateral, lo que evidencia la severidad de los accidentes registrados en pocas horas.

LEA: Aquiles Álvarez denuncia intento del MIT de querer "apropiarse" de USD 355 millones del nuevo aeropuerto

Los siniestros se concentraron en avenidas de alto flujo vehicular, lo que obligó a los agentes de tránsito a desplegar operativos para atender cada emergencia, retirar los vehículos afectados y restablecer la circulación. Según la ATM, en algunos casos fue necesaria la intervención de personal médico y de unidades de rescate.

Uno de los accidentes más graves ocurrió en la vía Perimetral, cerca del ingreso a la ciudadela Puertas del Sol, en sentido norte–sur. En este punto, una camioneta blanca equipada con un balde de carga de madera terminó volcada a un costado de la vía, bloqueando parcialmente el tránsito y generando una fuerte congestión en la zona. Las autoridades investigan las circunstancias del volcamiento, aunque no se ha confirmado si dejó personas heridas.

LEA: Incendio arrasó con una bodega de la Bahía donde se guardaban artículos navideños

¿Vuelven los radares a Guayaquil?

Frente a la cantidad de siniestros registrados, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció y destacó la necesidad de reforzar los controles de velocidad en la ciudad. El burgomaestre señaló que, aunque los radares no son populares entre los ciudadanos, representan una herramienta esencial para reducir los accidentes y salvar vidas.

Es un tema impopular, pero se necesitan radares para controlar la velocidad en las vías. El tema es muy grave”, expresó Álvarez, al referirse al incremento de siniestros viales y a la urgencia de retomar medidas de control más estrictas en el Puerto Principal.

  • Accidente de tránsito en Guayaquil.
    Accidente de tránsito en Guayaquil. ( Redes Sociales )
  • Accidente de tránsito en Guayaquil.
    Accidente de tránsito en Guayaquil. ( Redes Sociales )
  • Guayaquil: Aquiles Álvarez pide el retorno de los radares tras una decena de accidentes de tránsito
  • Accidente de tránsito en Guayaquil.
    Accidente de tránsito en Guayaquil. ( Redes Sociales )
  • Accidente de tránsito en Guayaquil.
    Accidente de tránsito en Guayaquil. ( Redes Sociales )
  • Accidente de tránsito en Guayaquil.
    Accidente de tránsito en Guayaquil. ( Redes Sociales )
Temas
Guayaquil
accidentes de tránsito
Aquiles Álvarez
accidentes
Vía Perimetral
Alcalde de Guayaquil
fotoradades
radares de velocidad
Aquiles Alvariz
Guayaquil
Noticias
Recomendadas