Guayaquil
01 dic 2025 , 06:40

Dos extranjeros mueren en un siniestro de moto en la av. Pedro Menéndez Gilbert, norte de Guayaquil

Minutos antes hubo otro siniestro de tránsito en la misma avenida. Aquí hubo dos heridos.

   
Fuente:
Registro
Televistazo y Redacción

Televistazo y Redacción
Dos siniestros de tránsito registrados la madrugada de este lunes 1 de diciembre dejaron dos muertos y dos heridos en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil. Ambos hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia.

Cerca de la 01:30, frente a la Base Naval Norte, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta perdieron el control del vehículo y se estrellaron. Sus cuerpos quedaron tendidos en la calzada, a pocos metros de la moto.

Según testigos, las víctimas —ciudadanos venezolanos que regresaban a sus hogares tras su jornada laboral— viajaban por la avenida cuando, de forma repentina, cayeron al pavimento.

El agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), Wilmer Tobar, informó que preliminarmente se determinó que la motocicleta habría tenido la cadena trabada. “Un compañero de la ATM escuchó que se había salido la cadena. Ellos estaban metros más atrás atendiendo otro siniestro”, explicó.

Ese otro siniestro ocurrió alrededor de la 01:00, a la altura de los bloques de la FAE. En este caso, un vehículo se estrelló contra las barandas del parterre central. El auto quedó con la parte delantera destrozada y sus dos ocupantes resultaron heridos.

Minutos después arribaron paramédicos y agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados a una casa de salud y el vehículo fue llevado al patio de retención vehicular.

