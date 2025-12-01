Dos extranjeros mueren en un siniestro de moto en la av. Pedro Menéndez Gilbert, norte de Guayaquil

Dos <b>siniestros de tránsito</b> registrados la madrugada de este lunes 1 de diciembre dejaron dos muertos y dos heridos en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/personas-fallecidas-siniestro-transito-honorato-vasquez-guayaquil-FL10397406 target=_blank>Guayaquil</a></b>. Ambos hechos <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/hombre-perdio-pista-estrellado-via-costa-PF10375875 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agente-transito-arrollado-norte-guayaquil-AK10299922 target=_blank></a></b> <b></b>