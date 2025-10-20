Guayaquil
20 oct 2025 , 10:50

Un agente de tránsito fue arrollado en el norte de Guayaquil por un motociclista

El funcionario de la Agencia de Tránsito y Movilidad fue impactado por un motociclista ebrio. Por el siniestro de tránsito, los agentes no ejecutaron un operativo que estaba planificado.

   
Un agente de tránsito fue arrollado cerca de las 21:00 del domingo 19 de octubre en la avenida Benjamín Rosales, norte de Guayaquil.

El funcionario de la Agencia de Tránsito y Movilidad iba a realizar un operativo de control con sus compañeros en la zona, cuando a la altura del aeropolicial fue impactado por un motociclista.

El uniformado terminó con serios golpes por lo fue atendido en esta ambulancia del Cuerpo de Bomberos.

El motorizado implicado en el siniestro también resultó herido y luego fue retenido. Agentes señalaron que el hombre tenía aliento de licor y que fue trasladado a una clínica.

Asímismo, la moto del hombre fue trasladada al patio de retención vehicular.

Debido al siniestro de tránsito, los uniformados no realizaron el operativo de control.

