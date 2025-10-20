Un agente de tránsito fue arrollado en el norte de Guayaquil por un motociclista

Un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/agentes-atm-atropellados-norte-guayaquil-BD9050627 target=_blank>agente de tránsito fue arrollado</a></b> cerca de las 21:00 del domingo 19 de octubre en la avenida Benjamín Rosales, norte de Guayaquil. <b>El funcionario de la Agencia de Tránsito y Movilidad iba a realizar</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/fallas-fugas-causas-incendios-vehiculares-guayaquil-GK10299852 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendios-guayaquil-taller-naval-via-daule-OK10292840 target=_blank></a></b>