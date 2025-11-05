Guayaquil
05 nov 2025 , 08:09

Guayaquil: en dos siniestros de tránsito, registrados durante el feriado, la causa sería el exceso de velocidad

La ATM reportó que el exceso de velocidad y una mala maniobra provocaron los siniestros registrados durante el feriado.

   
Metido en la zanja y con la parte frontal destrozada, quedó un vehículo en la Vía a la Costa, tras un siniestro de tránsito.

La emergencia se reportó la mañana de ayer en el kilómetro 13 de la vía, sentido hacia la avenida del Bombero.

Según el coronel Carlos Cherres, de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió pista.

Un árbol se desprendió por la fuerza del impacto. La carrocería del auto terminó destruida y restos de metal quedaron regados en el lugar. El chofer resultó herido y quedó tendido en medio de la zanja.

El segundo siniestro se registró en la vía a Daule, Guayaquil.

El contenedor de un tráiler quedó sobre la calzada, luego de que el conductor perdiera pista, en el kilómetro 14 de la Vía a Daule, el pasado domingo.

De acuerdo con el coronel Manuel Rivera, de la ATM, el conductor del vehículo pesado venía desde la vía Perimetral, y luego de tomar el distribuidor de tráfico que conecta con la Vía a Daule, se topó con el parterre y perdió el control del mismo.

“Mala maniobra, hace que pierda pista, se tope con el bordillo y el contenedor caiga. No dejó heridos, el contenedor estaba vacío", comunicó Manuel Rivera, Jefe de delegación de ATM.

El contenedor quedó sobre uno de los carriles, lo que provocó un leve congestionamiento vehicular durante algunas horas, hasta que la grúa llegó y lo retiró.

