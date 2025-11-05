Una pareja se chocó en el centro de Guayaquil al intentar evitar un control militar

Un hombre quedó con heridas luego de intentar evadir un operativo en el centro de Guayaquil.

El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 5 de noviembre, a las 02:00, cuando el ciudadano y una mujer huyeron en una camioneta de un control militar en la avenida Machala.

Los uniformados los siguieron hasta la calle Pedro Pablo Gómez, donde el conductor se subió a la vereda y chocó tres vehículos estacionados.

Finalmente, fueron detenidos en la avenida Quito luego de que los militares realizaran disparos de advertencia.

"No está herido de bala, sino que él no quiso parar y en el procedimiento que le disparan se estrelló. Es corte del choque, si fuera bala, no estuviera parado tal cual como está", dijo un testigo.

Los agentes de tránsito y los policías también acudieron al sitio para brindar su apoyo.

Asimismo, los paramédicos constataron que los dos ciudadanos se encontraban estables y despúes los subieron a un patrullero.

De igual forma, otro grupo de uniformados revisó el interior de la camioneta, sin especificar qué objetos encontraron allí y tampoco dieron declaraciones a la prensa.