Un hombre falleció atrapado en su vehículo, tras ser chocado en la Vía a la Costa, Guayaquil

Un conductor falleció producto de un siniestro de tránsito en la Vía a la Costa, oeste de Guayaquil.

El incidente ocurrió cerca de las 19:30 del jueves 18 de septiembre, según detalló el agente Klever Quintero, de la Oficina de Investigación de Accidente de Tránsito (OIAT), el hombre conducía en el sentido Guayaquil-Cerecita cuando fue impactado.

Le puede interesar: Fatal siniestro de tránsito de un bus con pasajeros en Colta, Chimborazo, deja cuatro muertos y al menos 11 heridos

"Aún se presume que ha habido un choque por alcance. Producto del mismo, el vehículo desvía su trayectoria y termina sobre el parterre central", acotó.

Posteriormente, el uniformado precisó que el auto avanzó 80 metros. La parte frontal del carro se destrozó y el conductor terminó atrapado entre los fierros. El hecho fue alertado al ECU 911, pero cuando llegó personal del cuerpo de bomberos, el hombre ya había fallecido.

Lea también: Un camión se accidentó en la avenida Simón Bolívar y dejó al conductor herido

"Se está haciendo los análisis de campo, fijando todos los huellas e indicios para poder determinar si hay otro vehículo involucrado, y quizás la tipología o qué tipo de vehículos habría sido el que presuntamente se ha impactado con este carro", expresó.

Un vehículo de Medicina Legal se llevó el cadaver y personal de la OIAT subió el vehículo a una plataforma para trasladarlo a un centro de retención vehicular.