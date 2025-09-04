Guayaquil
Un muerto y dos heridos en tres siniestros de tránsito en Guayaquil

Uno de los siniestros ocurrió en la Avenida del Bombero. Un taxista chocó contra un poste.

   
    En Los Ceibos, el fuerte impacto destruyó la parte frontal del carro del taxista. ( Ecuavisa )
Un muerto, dos heridos y una tercera colisión sin víctimas fue el saldo de los siniestros de tránsito registrados entre la noche del miércoles 3 y la madrugada de este jueves 4 de septiembre en Guayaquil. Los hechos ocurrieron en la Avenida del Bombero, en el centro de la ciudad y en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional.

En el primer caso, un conductor falleció luego de que su auto se estrellara contra la base de un poste en la Avenida del Bombero, a la altura de la Federación Deportiva del Ecuador. El siniestro se registró cerca de las 02:00, cuando el vehículo intentaba ingresar a la ciudadela Los Ceibos.

Lea también: Guayaquil | Tres siniestros de tránsito en un solo día

El fuerte impacto destruyó la parte frontal del carro. Testigos aseguraron que los equipos de emergencia tardaron en llegar, pese a que existe un cuartel de bomberos cercano. Relataron que tuvieron que romper los vidrios para sacar al conductor, quien ya no presentaba signos vitales. "Cuando lo sacamos ya sus signos vitales estaban muy débiles. Hasta que vino la ambulancia pasaron cinco minutos, que son los cinco minutos que todo ser humano tiene", contó un ciudadano.

Los presentes también lograron comunicarse con allegados de la víctima mediante su celular y confirmaron que se trataba de un taxista. "Trabajaba en una cooperativa de taxis. Me logré comunicar con la central y desafortunadamente me tocó dar la mala noticia", relató el testigo.

Agentes de tránsito acudieron al lugar para realizar las investigaciones. No se descarta que el conductor se haya quedado dormido o que manejara a exceso de velocidad. A las 03:00, el cuerpo fue trasladado hacia la morgue.

Siniestros en el centro y en el puente Guayaquil-Samborondón

Casi a la misma hora, otro siniestro se registró entre las calles Machala y Piedrahíta, en el centro de Guayaquil. Dos personas que circulaban en una motocicleta resultaron heridas, entre ellas una mujer que fue trasladada en estado grave al Hospital Guasmo Sur.

De acuerdo a un vigilante de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), hay dos hipótesis sobre este caso: que la moto perdió pista por exceso de velocidad o que fue impactada por un taxi. "Cuando llegamos al lugar ya no había rastro de la motocicleta", detalló el uniformado.

Revise además: Una mujer de 23 años falleció en un siniestro de tránsito en la vía a Salitre

El tercer siniestro ocurrió en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, a la altura de La Puntilla, donde tres automóviles colisionaron en la vía Guayaquil–Samborondón. Aunque no hubo heridos, el choque provocó una fuerte congestión vehicular durante al menos 30 minutos. Los vehículos fueron llevados al patio de retención y los bomberos limpiaron la calzada para restablecer el tránsito.

