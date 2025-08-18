Guayaquil
18 ago 2025 , 07:15

Una mujer de 23 años falleció en un siniestro de tránsito en la vía a Salitre

El conductor del carro, que fue parte del siniestro de tránsito, se quedó en el sitio. La mujer fallecida era pasajera de una moto que fue embestida.

   
Una mujer de 23 años murió en un siniestro de tránsito en la vía Salitre, en dirección a Samborondón, cerca de las 05:15 de este lunes 18 de agosto.

La ciudadana acompañaba a un hombre en una moto, cuando fueron impactadas por un auto. El conductor del vehículo liviano fue herido de gravedad y fue trasladado a una casa de salud cercana.

El hombre que manejaba el carro, que chocó contra la motocicleta del lado lateral, se quedó en el sitio y llamó a equipos de emergencia mediante el ECU 911.

"La otra parte involucrada en el sistema de tránsito se quedó a prestar la ayuda y colaboración necesaria hasta la espera del procedimiento policial", detalló un oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

La mujer fallecida fue identificada como Allison Bravo. El tráfico se normalizó cerca de las 06:45, después del levantamiento del cadáver.

