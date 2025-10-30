Guayaquil: Un hombre murió y dos mujeres quedaron heridas tras estrellarse contra barandas del Malecón 2000

El cuerpo de un motorizado quedó tendido sobre la acera y frente al Malecón 2000, en el centro de Guayaquil, la noche del miércoles 29 de octubre.

Cerca de las 22:00, el hombre y dos mujeres, que resultaron heridas, se movilizaban a alta velocidad en una moto que se estrelló contra las barandas a pocos metros del ingreso al túnel del Cerro Santa Ana.

Los paramédicos atendieron a las dos mujeres que resultaron con heridas en distintas partes de sus cuerpos y las llevaron en ambulancias a casas de salud,

De igual forma, los agentes de tránsito solicitaron por radio el arribo del vehículo de Medicina Legal para retirar el cadáver, así como, el respaldo de la Policía para evitar que otros ciudadanos se llevaran la moto involucrada en el siniestro, algo que no fue posible.

"Una camioneta se estacionó y la subió se la llevó arbitrariamente del lugar, y como usted puede ver, lastimosamente no tuvimos colaboración de Policía Nacional y se llevaron la moto. Desde que se reportó accidente hemos tenido casi una hora y no hemos tenido colaboración", relató una agente de tránsito.

Los que si llegaron fueron los agentes de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT) pero tampoco pudieron hacer su trabajo.

Los uniformados indicaron que revisarán los videos de las cámaras de vigilancia para identificar las placas de la camioneta que se llevó la moto involucrada en este siniestro.