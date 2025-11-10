Guayaquil
Dos personas fallecieron en brutal siniestro de tránsito entre moto y carro en el norte de Guayaquil

Tras el impacto con un carro, los cuerpos de las víctimas salieron despedidos varios metros, estrellándose contra la calzada y muriendo de inmediato.

   
Dos personas fallecieron en un brutal siniestro de tránsito ocurrido en la avenida Honorato Vásquez, norte de Guayaquil, el domingo 9 de noviembre.

Según testigos, un motociclista circulaba junto a una persona en sentido hacia la Vía a Daule, cuando un carro blanco que venía por el carril contrario los arrolló.

Tras el impacto, los cuerpos de las víctimas salieron despedidos varios metros, estrellándose contra la calzada y muriendo de inmediato.

La moto quedó destrozada y sus partes regadas en los cuatro carriles de la avenida. El zapato de uno de los fallecidos quedó tirado en medio de la calle junto a pedazos de metal y plástico.

El conductor del auto blanco huyó del lugar, pero vecinos lograron ubicarlo unas cuadras más adelante. El hombre estaba en estado etílico y tenía cervezas en su vehículo.

El chofer junto a su acompañante fueron detenidos y llevados a la Unidad Judicial de la Florida Morte para seguir con las indagaciones. Familiares del conductor de la moto señalaban que él trabajaba como moto lineal y que deja tres hijas en la orfandad.

Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) arribó al sitio y realizó las pericias correspondientes. La moto fue subida a una plataforma junto al vehículo implicado para ser trasladados a un centro de retención vehicular.

