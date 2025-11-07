Militares ofrecen servicios sociales en barrios de Guayaquil

Don Jaime Arrobo vive en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, una de las zonas más conflictivas del sur de Guayaquil.

Él enfrenta el desafío de criar a su hijo Maximiliano de nueve años, alejado de las bandas criminales que reclutan a menores de edad.

“A veces los compañeros del bar, incluso se han cambiado de bandas y andan en pandillas y todo eso.”, cuenta Jaime Arrobo, morador del sector.

Incluso supervisa el corte de cabello del menor, pues en ocasiones algunos estilos son asociados con agrupaciones delictivas.

Por eso la Armada del Ecuador lleva a los barrios vulnerables campañas de corte de cabello gratuitos.

También realizan brigadas de salud, en pediatría, odontología y vacunación que han beneficiado a cerca de 500 niños.

Estas actividades les permiten reforzar la relación con la comunidad y el mensaje es claro, según el mayor Michael Pudlla: "Es importante que esos chicos vean al uniformado ese norte a seguir, que no vean una pandilla en un chico que obtuvo cosas para su casa de manera ilícita, sino que vea que los buenos somos más".

Maximiliano Arrobo, menor de edad, también tiene clara su meta: "Estoy pensando en ser militar".

Otro de los objetivos es ganarse la confianza de los habitantes de estos sectores para que denuncien hechos violentos y delitos a la línea 131, que según el capitán Felipe Velásquez, ya han dado buenos resultados.

En lo que va del año, se han promovido cerca de 20 campañas similares en sectores como Fertiza, Isla Trinitaria y Montesinaí.