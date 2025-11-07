Militares ofrecen servicios sociales en barrios de Guayaquil

Don Jaime Arrobo vive en la cooperativa Unión de Bananeros en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/asalto-metrovia-concentrado-sur-guayaquil-AH10356699 target=_blank>Guasmo Sur</a>, una de las zonas más conflictivas del sur de Guayaquil. Él enfrenta el desafío de criar a su hijo Maximiliano de <b>nueve años,</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/corte-agua-guayaquil-daule-via-costa-EK10385472 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/acoso-escolar-como-detectar-bullying-ninos-adolescentes-AK10381908 target=_blank></a></b> <b></b>