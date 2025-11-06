Guayaquil
Acoso escolar en Ecuador: ¿cómo detectar el bullying en niños y adolescentes?

El bullying puede manifestarse en burlas, exclusión o humillaciones, incluso en redes sociales.

   
15 casos de acoso o bullying escolar se han reportado este año en la Subsecretaría de Educación en la Zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y Samborondón.

15 denuncias que salieron a la luz, pero los expertos advierten que podrían existir muchas más ocultas, que no se denuncian por miedo o vergüenza.

El problema no es menor: en Ecuador, niños y adolescentes se han quitado la vida luego de sufrir acoso constante y una niña de 11 años intentó hacerlo, el pasado 21 de octubre, quedando con graves afectaciones emocionales.

Todo esto, a pesar de que existen protocolos que las instituciones educativas deben aplicar ante casos de acoso escolar.

"Por favor, en el momento que conozcan esto de aquí, lo denuncien, ya sea como indicamos, si no es a rector o a la rectora, a la Dirección Distrital, si no es a la Dirección Distrital, a la Subsecretaría de Educación, tenemos nuestras redes sociales, pero es necesario conocerlas para tomar las acciones de manera no solo reactiva, sino también preventiva. Podemos prever esta situación", expresó Daniela Febres Cordero, Subsecretaria de Educación.

El bullying no solo deja golpes visibles puede manifestarse a manera de burla, con acciones de exclusión, amenazas o humillaciones, no solo en el trato diario sino también en publicaciones de redes sociales.

El psicólogo Jorge Andrade alerta a los padres sobre algunas señales para detectar los casos: cambios de ánimo, bajo rendimiento escolar, aislamiento o miedo a asistir a clases.

"Podemos detectar inicialmente cuando se genera un cambio, así sea un cambio mínimo, tal vez en el estado de ánimo, tal vez en las actividades que antes disfrutaba, es la forma en la que los docentes o los padres podemos detectar o hallar evidencias de que algo está sucediendo con este niño o con este adolescente", dijo el psicólogo, Jorge Andrade.

Pero también es necesario mirar hacia el otro lado, hacia el estudiante que agrede. El especialista Bryan Flores explica que muchas veces esas conductas surgen por falta de límites, atención o afecto o problemas intrafamiliares.

"Ser una forma de buscar más afecto de las personas que están alrededor o una forma de socializar porque a veces voy a molestar a mi compañero o voy a intervenir como el resto lo hace porque así me van a aceptar en el grupo", comentó Flores.

Los expertos insisten en que no se debe normalizar estas situaciones ni justificar con frases cómo: solo es mal criado o está de mal humor o son cosas de niños.

Ambos, la víctima y el agresor necesitan ayuda, la primera para sanar y el segundo para aprender más sobre empatía y control emocional. El acoso o bullying no es una etapa ni un juego, es una forma de violencia que puede marcarpara siempre a una persona, por lo que es importante tomar acciones para evitarlo.

