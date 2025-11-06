Acoso escolar en Ecuador: ¿cómo detectar el bullying en niños y adolescentes?

15 casos de acoso o bullying escolar se han reportado este año en la Subsecretaría de Educación en la Zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y Samborondón.

Lea: Durán: Una niña de 12 años quiso quitarse la vida tras sufrir acoso escolar

15 denuncias que salieron a la luz, pero los expertos advierten que podrían existir muchas más ocultas, que no se denuncian por miedo o vergüenza.

El problema no es menor: en Ecuador, niños y adolescentes se han quitado la vida luego de sufrir acoso constante y una niña de 11 años intentó hacerlo, el pasado 21 de octubre, quedando con graves afectaciones emocionales.

Todo esto, a pesar de que existen protocolos que las instituciones educativas deben aplicar ante casos de acoso escolar.

"Por favor, en el momento que conozcan esto de aquí, lo denuncien, ya sea como indicamos, si no es a rector o a la rectora, a la Dirección Distrital, si no es a la Dirección Distrital, a la Subsecretaría de Educación, tenemos nuestras redes sociales, pero es necesario conocerlas para tomar las acciones de manera no solo reactiva, sino también preventiva. Podemos prever esta situación", expresó Daniela Febres Cordero, Subsecretaria de Educación.

Lea: Un profesor denunciado por acoso volvió a dar clases en un colegio del suroeste de Guayaquil

El bullying no solo deja golpes visibles puede manifestarse a manera de burla, con acciones de exclusión, amenazas o humillaciones, no solo en el trato diario sino también en publicaciones de redes sociales.

El psicólogo Jorge Andrade alerta a los padres sobre algunas señales para detectar los casos: cambios de ánimo, bajo rendimiento escolar, aislamiento o miedo a asistir a clases.