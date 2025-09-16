Guayaquil
16 sep 2025 , 09:01

Un profesor denunciado por acoso volvió a dar clases en un colegio del suroeste de Guayaquil

Uno de los docentes de ese colegio relató que ha sido amenazado de muerte por sumarse a las denuncias de acoso contra estudiantes. El Ministerio de Educación no ha respondido a los padres de familia.

   
Un grupo de padres se contactó con Televistazo para hacer público un caso de presunto acoso por parte de uno de los profesores a, al menos, cinco alumnos de un plantel educativo ubicado en el suburbio de Guayaquil.

Y aunque el hecho inicialmente fue expuesto en 2024 y el docente fue separado de la institución, este año volvió nuevamente a dar clases.

Por eso, el comité central de padres de familia denunció la situación y pidió una aclaración al distrito 4 de Educación, al que pertenece el colegio, pero no hubo ninguna acción de las autoridades.

"Profesores corruptos que quieren hacer lo que quieran con los niños, con las niñas. En fin, nadie denuncia nada de esas cosas", lamentó un padre, mientras que una madre aseveró que en el horario vespertino suele ocurrir más casos de acoso, bajo la promesa que el profesor subiría las notas a las alumnas.

Un maestro señaló a este medio de comunicación que él y un grupo de compañeros también presentaron la queja en el distrito 4 y tampoco obtuvieron respuesta.

"Por ética, por estatutos de ética, no debe de volver a la institución, debe de ser reintegrado sí, valiendo por sus derechos de trabajo y por sus derechos de docente perfecto, pero debe de ser trasladado a otra institución", relató.

El docente mencionó que incluso han recibido amenazas junto con otro colega por inmiscuirse en el tema.

"A mí me han amenazado de muerte por segunda vez. Me denunciaron que me iban a matar, me llamaron, me mandaron fotos, fui para la Fiscalía, puse la respectiva denuncia. Pero yo sé que son un grupo de profesores que actúan de esta forma", contó.

Sobre este tema, Televistazo una entrevista al Departamento de Comunicación de la Subsecretaría de Educación y se indicó que están consultando la información al área técnica antes de hacer un pronunciamiento.

