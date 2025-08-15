El Ministerio del Trabajo emite reglamento para sancionar el acoso laboral en el sector público

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/dirigentes-sindicales-no-podran-perpetuarse-ecuador-XC9859132 target=_blank>Ministerio del Trabajo</a></b> emitió el reglamento para <b>prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral</b> en el sector público, cumpliendo con la <b>Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la</b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/despidos-funcionarios-publicos-gobierno-noboa-AN9935983 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ministerio-del-trabajo-reformo-tramite-visto-bueno-ecuador-KE9341387 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>