El Ministerio del Trabajo emite reglamento para sancionar el acoso laboral en el sector público

El Ministerio del Trabajo emitió el reglamento para prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral en el sector público, cumpliendo con la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, aprobada en mayo de 2024. La norma establece lineamientos claros sobre los tipos de conductas prohibidas y las medidas que deben adoptarse para proteger a los funcionarios.

El reglamento define como violencia y acoso cualquier comportamiento que pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Entre las prácticas prohibidas se incluyen la asignación de tareas incompatibles con la formación o capacidades del funcionario, discriminación en ascensos, revelación de información íntima o sobre la identidad sexual, y la solicitud de pruebas de embarazo o de VIH en procesos de selección.

Lea también: El Gobierno Nacional concretó hasta ahora 4 600 de los 5 000 despidos de funcionarios públicos

Además, el documento establece condiciones específicas para contactar a los servidores fuera del horario laboral. Esto solo será permitido cuando se trate de funcionarios con cargos de dirección o autoridad, cuando el tipo de trabajo requiera disponibilidad continua, en situaciones imprevistas o de emergencia para garantizar la continuidad de los servicios públicos, o cuando el servidor acepte voluntariamente realizar actividades fuera de su horario.

Las denuncias por acoso o violencia deberán presentarse en la Unidad de Talento Humano de cada institución e incluir detalles de los hechos, fechas, lugares y cualquier evidencia disponible. La investigación sobre cada caso deberá iniciarse en un plazo máximo de diez días desde su recepción.

Durante la investigación, se puede suspender la remuneración del denunciado. Si se determina culpabilidad, el funcionario podría ser destituido o suspendido temporalmente, hasta que presente un certificado de tratamiento psicológico que acredite su rehabilitación.

Revise además: El Ministerio del Trabajo reformó el trámite de visto bueno en Ecuador

En casos de acoso sexual u otras conductas tipificadas como delito, el reglamento establece que se dará aviso a la Fiscalía para que se aplique la sanción penal correspondiente.