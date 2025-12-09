Guayaquil
09 dic 2025 , 06:03

Guardias de la terminal terrestre de Guayaquil golpean a equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión

Los equipos periodísticos se habían desplazado al lugar por una alerta de incendio en el patio de comidas, pero una decena de guardias los golpeó con toletes.

   
  • Guardias de la terminal terrestre de Guayaquil golpean a equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión
    Los comunicadores fueron agredidos mientras estaban grabando desde los exteriores de la terminal.( Capturas de video )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión fueron golpeados con toletes la madrugada de este martes 9 de diciembre por guardias privados de la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en Guayaquil. Los comunicadores fueron agredidos mientras estaban grabando desde los exteriores de la terminal, pues se había reportado un incendio en el patio de comidas.

Los dos colaboradores de TC Televisión resultaron con sus cabezas rotas producto de las agresiones, mientras que los de Ecuavisa tienen golpes.

Lea también: La ausencia de un permiso de la ANT retrasa el estreno de la Terminal Municipal Terrestre Costa, afirma Aquiles Álvarez

El hecho violento ocurrió pasadas la 01:00, cuando cerca de 15 uniformados se acercaron a los periodistas y los camarógrafos, y los amedrentaron. Según reportan las víctimas, los agentes intentaban que no graben y les exigían que les entreguen los videos.

Fin del contrato con empresa de seguridad

El alcalde Aquiles Álvarez se pronunció alrededor de las 06:50 por este caso. Dispuso la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad que brinda el servicio en la terminal terrestre.

"Mil disculpas a la prensa, la verdad que, qué amargura. Hay mucho pendejo en el mundo", agregó en su cuenta en X.

En un comunicado institucional, la Fundación Terminal Terrestre reiteró la decisión del alcalde y rechazó de manera categórica "cualquier acto de violencia que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía. No existe ninguna justificación para reaccionar de esta manera".

El organismo agregó que mientras se contrata una nueva nueva empresa de seguridad, agentes de Segura EP asumirán la custodia y vigilancia de la terminal.

Revise además: Guayas: Un bus se incendió en cuestión de segundos en la terminal terrestre de Milagro

A pesar de este altercado, este martes, las actividades en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera transcurren con normalidad. Buses y taxis no han alterado sus operaciones, mientras más equipos periodísticos transmiten desde los exteriores de la estación.

A pesar de este altercado, este martes, las actividades en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera transcurren con normalidad.
A pesar de este altercado, este martes, las actividades en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera transcurren con normalidad. ( Belén Goncalves / Ecuavisa )
Temas
Guayaquil
Noticias
Recomendadas