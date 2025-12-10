Guayaquil: ciudadanos denuncian incremento de controles de tránsito en diciembre

Los controles de tránsito forman parte de los procedimientos rutinarios para vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar la seguridad vial.

Lea: Guayaquil: Administrador de la ciudadela Las Garzas es multado con USD 6 580 por mutilar árboles

En 2023, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil realizó 6 019 operativos; durante 2024 ejecutó 9 764 controles y, en lo que va de este año hasta noviembre, se registran 6 800 despliegues. Sin embargo, pese a la disminución en los registros oficiales, algunos ciudadanos perciben un aumento, al menos en las últimas semanas.

En redes sociales, hay quienes tocan el tema con humor. Incluso existe una cuenta en TikTok llamada “No a los operativos de la ATM”, que suma más de 7 500 seguidores y alerta en tiempo real sobre la presencia de agentes. Solo el lunes, en un lapso de cuatro horas (entre las 06:30 y las 10:30) , la cuenta publicó 10 alertas de operativos en sectores como la Perimetral, el túnel San Eduardo y la calle Antepara.

Le puede interesar: Un motociclista chocó contra una vaca en el noroeste de Guayaquil

A esta percepción se suman denuncias de presuntas coimas. En redes sociales también circulan videos que muestran supuestos actos de soborno, una conducta que constituye un delito tanto para el funcionario que los recibe como para el ciudadano que lo ofrece.

Televistazo consultó a la institución para conocer si efectivamente los controles se intensifican durante diciembre. La ATM señaló que los operativos se realizan de manera regular durante todo el año y descartó un incremento específico en este mes.

Lea: Aquiles Álvarez se enfrenta nuevamente al Sercop por los guardias que agredieron a periodistas afuera del Terminal Terrestre

La entidad exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier mal comportamiento de los agentes civiles de tránsito en la DI, y en casos de corrupción, directamente en la Fiscalía. Asimismo, indicó que también existen reportes de ciudadanos que intentan coimar a los agentes civiles de tránsito, una práctica que no se puede realizar y que constituye un delito.

Además indicó que mantiene procesos internos para controlar y sancionar casos de corrupción.